Dica: "Petrescu n-are cu ce sa ma surprinda!" Mesaj pentru Gnohere si Alibec: "Cine intra trebuie sa dea gol!"

Nicolae Dica e gata de meciul cu CFR Cluj.

"Titlul nu se joaca maine seara!", spune antrenorul Stelei, care recunoaste insa ca ii va fi greu echipei sale sa devina campioana daca pierde la Cluj.

Dica anunta ca Alibec este pregatit sa intre din primul minut si le transmite atacantilor sai ca e momentul sa inscrie.



"Intalnim echipa de pe primul loc, pe teren propriu joaca foarte bine. Echipa agresiva, se bazeaza mult pe fazele fixe. E un joc important pentru noi, maine trebuie sa fim pregatiti 100% pentru a dat totul pe teren. Nu am probleme de lot, toti jucatorii sunt apti.

Mi-as dori sa urmeze o victorie dupa doua remize. Vom merge sa castigam jocul. Jocul e important, ei au 2 puncte avans, daca vor castiga acest joc vor deveni favoriti, dar nu inseamna si ca il vor castiga maine seara.

Surprize pot fi oricand, si Astra si Iasi si Viitorul sunt echipe care pot incurca cele 3 echipe care se lupta pentru castigarea campionatului. Iasi a fost aprooape de egal la CFR.

Au jucatori cu mare experienta, ii cunoastem foarte bine, am jucat 2 meciuri deja, stim ce joc practica ei. Deac e un jucator cu mare experienta, are valoare, poate face diferenta oricand.

Veti vedea cine joaca in atac, Alibec si Gnohere sunt apti in acest moment, cine intra trebuie sa marcheze, asta e meseria atacantului pana la urma.

Cred ca Petrescu va juca la fel ca pana acum, nu cred ca poate sa vina cu ceva in plus in acest moment. Sper sa fie un avantaj faptul ca Petrescu nu e pe banca, vom vedea dupa joc.", a spus Dica.

Antrenorul Stelei nu mai vrea conflicte cu rivalii si s-a impacat cu Bogdan Mara, care il acuzase ca e prieten cu un arbitru din Liga I.

"Jucatorii nu au de ce sa fie implicati in replicile dintre Petrescu si MM. Se intampla, cand doua echipe se lupta pentru titlu, e un trofeu pus in joc si ne dorim sa castigam acest joc. Cei de la CFR au investit multi bani, scoti toate armele ca sa castigi.

Steaua are multi sustinatori la Cluj, am fost si eu acolo si stiu ca sunt multi stelisti. Speram sa vina cat mai multi si sa ne sustina.

Bizonul nu s-a antrenat cateva zile dupa meciul cu Viitorul, dar de doua zile se antreneaza cu echipa.

Am incercat sa evit conflictele cu antrenori sau conducatori, cel mai important e sa-i lasam pe jucatori sa isi faca meseria. Am vorbit cu Mara, era normal, l-am sunat, n-a avut nicio explicatie. A spus ca vin cu dovezi si nu le-am vazut.

Eu spun ca titlul nu e jucat maine seara, sunt echipe in playoff care pot incurca primele trei echipe. Ati vazut 0-0 aseara la Viitorul cu Craiova. CFR va lua o optiune importanta daca bate maine seara, dar nu il castiga.

Sper ca arbitrul Hategan sa nu iasa in evidenta maine, jucatorii sa joace si cel mai bun sa castige.

Alibec a evoluat cu Viitorul 30 de minute, e ok din toate punctele de vedere. Asteptam evolutii foarte bune. Daca va juca maine, sper sa aiba o evolutie buna.

Nu comentez ce spune patronul echipei. Eu analizez jocul echipei si le spun jucatorilor in vestiar ce am de spus. Eu vad ce facem bun, dar si ce facem gresit. Patronul e mai agresiv, e presiunea mare si pe dansul, de 2 ani nu s-a castigat campionatul, ar fi al treilea an fara titlu si nu e ok pentru Steaua.

Pe mine a fost presiune de cand am venit, dar stiam unde vin. Eu muncesc in continuare si sper sa-mi indeplinesc obiectivul. Eu as fi preferat sa nu vina pauza asta, dar nu avem ce face pentru ca joaca nationala. Important e sa trecem cu bine de meciul cu CFR", a mai spus Dica.

CFR - Steaua e duminica seara, de la 20:45.