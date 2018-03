ULTIMA ORA | Decizie controversata luata de Dica inainte de CFR Cluj - Steaua! Ce jucator a fost lasat in afara lotului

Unul dintre jucatorii criticati de catre Gigi Becali nu a fost luat la Cluj.

Toata Romania vede Romania! Sambata, 24 martie, Israel - Romania! Marti, 27 martie, Romania - Suedia!

Dragos Nedelcu a fost lasat in afara lotului pentru partida cu CFR Cluj desi nu are nicio problema cu accidentarile si nu este suspendat, anunta Gazeta! Mijlocasul adus de la Viitorul a fost criticat adesea in trecut de catre Gigi Becali.



"E un joc important pentru noi, maine trebuie sa fim pregatiti 100% pentru a dat totul pe teren. Nu am probleme de lot, toti jucatorii sunt apti" a spus Nicolae Dica in conferinta de presa de astazi.



Nedelcu nu a jucat nici in partida cu CFR Cluj din sezonul regulat de anul acesta, scor 1-1.