Interviu cu unul dintre liderii galeriei Sud Steaua: "Dan Petrescu a tradat spiritul Stelei! Dica, FCSB? Nu ne intereseaza, sub nicio forma!"

Cu o zi inainte de derby-ul Ligii I, intre echipe conduse de pe banca de doi fosti jucatori importanti in istoria Stelei, suporterii care sustin proiectul CSA Steaua s-au bucurat de fotbal la un amical in Ghencea.

Antonio, unul dintre liderii galeriei Stelei, spune ca pentru el derby-ul de maine nu exista. Majoritatea suporterilor care merg weekend de weekend la meciuri din Liga a 4-a nu mai vor sa auda, pentru moment, de Liga I.

"Nu ne mai uitam la Liga I, nu ne intereseaza. Interesul nostru este aici, unde este Steaua."

"Nu ne intereseaza nici FCSB - Dinamo, singurul nostru interes este pentru aceasta echipa, Steaua Bucuresti."

Suporterii stelisti nu au nicio tresarire cand aud de Dan Petrescu si Nicolae Dica, protagonistii derby-ului de maine seara, chiar daca sunt doua nume importante in istoria Stelei.

"Dan Petrescu a jucat pentru Steaua, dar are o mare problema, de caracter."

"El este produs de Steaua, dar a avut un moment in care a tradat spiritul Stelei, atunci cand a antrenat Rapidul si a pupat steagul Rapidului. Asta spune totul."

"Nu ne intereseaza FCSB, nu ne intereseaza CFR Cluj, pe noi ne intereseaza Steaua. Steaua Bucuresti."

Suporterii care sustin Steaua din Liga a 4-a nu mai concep o posibila impacare intre FCSB si Clubul Sportiv al Armatei.

"Daca acest proiect, reactivarea sectiei de fotbal, in 2017, se va opri, eu voi ramane cu Steaua in suflet, dar nu voi putea tine vreodata in viata mea cu FCSB. Niciodata, sub nicio forma!"

Astazi, in Ghencea, CSA Steaua a invins Argesul Mihailesti cu 7-0.