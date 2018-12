Dica OUT de la FCSB | Mihai Teja este ALESUL! Prima declaratie a viitorului antrenor de la FCSB: "Vedem in cateva zile!"

Din informatiile www.sport.ro, Mihai Teja va prelua FCSB in aceasta iarna.

Mihai Teja a vorbit in direct la Ora Exacta in Sport despre posibila venire la FCSB.

"Am venit in vacanta dupa o prima parte a sezonului destul de grea, vreau sa petrec vacanta cu familia, e foarte important despre mine. Nu vreau sa vorbesc despre cazuri ipotetice, nu am fost contactat. Sincer nu stiu sa va spun ce se va intampla.



Vedem daca va pleca Dica, daca nu va pleca. Au fost lucruri spuse la cald, nu se stie ce se va intampla. In fata lui Gigi Becali si a suporterilor de la FCSB te impui prin rezultate, nu prin altceva. Asta este meseria de antrenor, noi stim lucrul acesta de la inceput, ne place, avem pasiune pentru meserie.



In anumite momente iti iese, in altele, nu. Asta e viata de antrenor. FCSB e o echipa mare, e un brand, se bate pentru cupele europene, pentru performanta. Orice antrenor vrea sa ajunga mult mai sus. Depinde totul de anumite de conditii, de ce se va intampla pe viitor. Insa nu e normal sa vorbesc despre FCSB, eu sunt antrenor la Gaz Metan Medias" a spus Mihai Teja in direct la Ora Exacta in Sport.

Nicolae Dica este istorie la FCSB iar viitorul antrenor va fi ales in zilele urmatoare. Mihai Teja, cel care este principalul favorit in acest moment, spune ca nu a fost contactat momentan.

"Sunt la Bucuresti, dar alaturi de familie, nu pentru alte discutii. Nu am fost contactat de nimeni de la FCSB, sunt sub contract cu Gaz Metan, deocamdata, repet, nu am vorbit cu nimeni. Vedem ce se intampla zilele urmatoare, dar nu...Nu stiu, nu vreau sa vorbesc acum despre ce va fi in cazul in care...nu are rost sa vorbim nici ipotetic. Nu exista nicio oferta.



Nu se stie ce se intampla in viitor, daca apare o oferta, daca nu...vedem ce va fi. Deci nu am ce sa spun acum, sunt antrenorul lui Gaz Metan" a spus Mihai Teja pentru Prosport.

Antrenorul celor de la Gaz Metan este marele favorit pentru inlocuirea lui Nicolae Dica, fiind varianta preferata de Gigi Becali.