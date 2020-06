Dezvaluiri incredibile facute de un fost campion cu FCSB: "Ne facea cu ou si cu otet pe toti, ne lua pe fiecare in parte"

Dorin Goian, fostul fundas de la FCSB, a povestit cum reactiona Gigi Becali in trecut, cand echipa nu reusea sa obtina rezultate pozitive.

Goian a jucat la FCSB intr-o perioada cand echipa patronata de Gigi Becali domina campionatul intern si reusea sa obtina performante in cupele europene.

Actualul antrenor de la Foresta Suceava a jucat pentru FCSB intre 2004-2009 si considera ca Becali se implica mai mult la echipa in prezent decat o facea in trecut.

De asemenea, el a precizat ca nume precum Hagi sau Lacatus nu ii permiteau sa intervina la echipa.

"Nea Gigi nu se baga atunci la echipa. Poate mai avea din cand in cand anumite idei sau incerca sa ii spuna antrenorului sa bage anumit jucator, dar nu o facea, pentru ca era o perioada buna la Steaua. Atunci cand faci performanta, nu prea ai cum sa te bagi la echipa. Erau Oli, Zenga, Gica Hagi, Marius Lacatus, care nu acceptau. Echipa mergea, iar el era bucuros pentru ca si incasa bani. Cand avea o perioada mai nefasta, mai venea in vestiar si ne certa. Intra in vestiar furtunos, foarte suparat, dar dupa zece minute se schimba. Ne facea cu ou si cu otet pe toti, ne lua pe fiecare in parte. Dar nu atunci cand echipa mergea bine, venea dupa 2-3 meciuri in care nu reuseam sa castigam, dar imediat schimba discursul, mergeam toti la masa", a declarat Dorin Goian pentru Gazeta

Dorin Goian a reusit sa castige doua titluri de campion cu formatia patronata de Gigi Becali, in sezonul 2004-2005 si 2005-2006. El a jucat 153 de meciuri in tricoul lui FCSB, a inscris 15 goluri si a oferit 6 pase decisive.