Moment HALUCINANT in fata stadionului! Presedintele lui Dinamo n-a fost lasat sa intre la meci! "Nu sunteti pe lista, ati fost taiat!" Ce a facut Serdean

Oamenii lui Cortacero au viata grea la Dinamo!

Dupa indepartarea directorului general Alex Couto, presedintele Serdean pare sa-i urmeze. Acesta a avut greutati sa intre la meciul cu CFR. Stewarzii l-au oprit la poarta. Oamenii de ordine i-au transmis lui Serdean ca numele sau a fost taiat de pe lista de acces. Dupa minute de negocieri, lui Serdean i s-a permis sa urce in loja de pe Stefan cel Mare, anunta Gazeta Sporturilor.

Serdean: Cine v-a spus ca nu pot sa intru?

Steward: Eu am o lista, dumneavoastra ati fost taiat. Este din partea organizatorilor.

Serdean: Cine a dat ordin?

Steward: Am primit-o de la organizatori, va rog sa intelegeti.

Serdean: Vreau un nume. Sa o luam logic. Foaia aia poate fi scoasa la imprimanta, cine a dat ordin?

Steward: Asa am primit-o!

Serdean: De la cine ai primit ordin?

Sursa foto: gsp.ro