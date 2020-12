"Am profitat de probleme lor!" Cristi Balgradean le baga cutitul in rana dinamovistilor! Se teme de ce e mai rau pentru ei: "Doamne fereste sa se desfiinteze"

CFR Cluj s-a impus cu 2-0 in deplasarea de la Dinamo.

CFR Cluj mai aduna trei puncte in campionatul Ligii 1 si o egaleaza pe FCSB in clasament.

Clujenii au reusit sa puna capat unei serii de trei victorii consecutive a lui Dinamo.

Balgradean a inchis poarta astazi si la finalul meciului a vorbit despre perioada grea prin care trece Dinamo:

"Au o echipa buna, cu jucatori valorosi, dar cred ca am profitat in seara asta de probleme lor. Am inscris repede si am reusit sa controlam jocul. Echipa a facut un joc bun, scopul nostru a fost sa luam cele trei puncte si sa mergem acasa linistiti.

Am castigat trei jocuri importante, suntem acolo, ne facem jocul nostru obisnuit si mai avem o etapa in care speram sa luam trei puncte, cu Craiova, si sa incheiem anul linistiti.

Asa a gandit Mister, probabil sa ii odihneasca pentru meciul cu Craiova. CFR isi permite sa odihneasca asemenea jucatori. Cei care au intrat in locul lor, si-au facut datoria si au dat 100%. Si cel mai important, am reusit sa castigam.

Noi avem obiectivul nostru, campionatul, si luptam pana in ultima clipa.

O partida grea cu Craiova, o partida deschisa oricarui rezultat. Speram sa nu luam gol si sa castigam 1-0. Nu am nicio revansa de luat. Nici cu Steaua, nici cu Craiova. Am jucat la toate trei, dar nu am nicio revansa de luat in fata nimanui.

Craiova probabil ca isi doreste victoria dupa pierderea titlului in ultima etapa. Meciul va fi deschis oricarui rezultat. Din pacate, imi pare foarte rau pentru ce se intampla la Dinamo. Ce vad si eu din exterior, nu stiu foarte multe, dar imi pare nespus de rau. Asta e viata, trebuie sa mearga mai departe, sa o scoata la capat anul asta si de la anul sa faca o reconstructie, nu stiu. E pacat pentru ce a fost aceasta echipa, doamne fereste sa se desfiinteze sau faliment", a spus Balgradean, la Digi Sport.

"Ne-am asteptat sa intalnim un adversar care nu are nimic de pierdut. Si daca au probleme cu banii si vor juca pentru ei, pentru a demonstra ca merita sa faca pasul la alta echipa. Consider ca ne-am facut jocul, am condus la pauza si dupa nu am primit gol. Este alt nivel in Europa, sunt alti adversari, presiunea este mult mai mare. Si cu Young Boys am controlat jocul, suntem o echipa valoroasa si cu multa experienta si stim sa ne mobilizam in aceste meciuri grele. Este importanta victoria, dar daca nu reusim sa castigam in fata Craiovei, degeaba am facut-o in seara asta.

A fost o serie nereusita pentru ca am avut mai multe indisponibilitati, au fost probleme cu Covid. Si azi au fost multe schimbari, dar jucatorii care au intrat si-au facut foarte bine treaba si trebuie sa ne concentram pe urmatorul meci.

Vedem ce rezultat o sa fie maine seara, important e sa pregatim foarte bine meciul cu Craiova si sa reusim sa il castigam. Atunci vom fi siguri ca ramanem acolo sus, unde e locul nostru", a spus si Burca.