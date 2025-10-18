Dezvăluirea serii: cauza prăbușirii FCSB-ului, explicată ca la carte

Superliga
Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

Campioana ultimelor două ediții e de nerecunoscut, deși lotul a suferit doar mici modificări, în comparație cu sezonul trecut, când bucureștenii și-au încântat fanii.

Metaloglobus – FCSB, scor 2-1, a fost un meci care a generat o umilință istorică pentru formația patronată de Gigi Becali, după cum Sport.ro a explicat aici.

De acum, probabil, la FCSB va urma un șir masiv de schimbări și de „decapitări“. Deja, ce a spus Becali despre Charalambous indică, într-o oarecare măsură, cum va arăta viitorul imediat pentru o formație decăzută.

Marius Baciu: „Fiecare joacă pentru el“

Și, totuși, apare o întrebare: cum de FCSB s-a schimbat atât de mult, în rău, în doar câteva luni? Pentru că lotul aflat sub comanda cuplului Pintilii – Charalambous e cam același, dacă facem comparația cu sezonul precedent. Există, totuși, explicații pentru căderea campioanei. O parte din ele au fost oferite de Marius Baciu (50 de ani), fost fundaș al Stelei, în studioul Prima Sport.

La FCSB, fiecare joacă pentru el, fiecare vrea să demonstreze. Nu îi interesează echipa. La FCSB, se vede concentrarea doar când au în față o echipă superioară lor. Doar atunci sunt concentrați, le e frică de rezultat și le iese jocul. Metaloglobus e o echipă care nu se aștepta nici ea să intre în Divizia A (n.r. – în Superliga românească) și iată că oferă o surpriză acum. Ei nu au câștigat cu nimeni în primele 12 etape. Ei tot pe ultimul loc rămân și după victoria cu FCSB. Sincer, nu se poate juca fotbal așa, la o echipă cu pretențiile FCSB-ului! O echipă fără identitate. Nu am cum să o numesc altfel, după prestația din această seară“, a spus Marius Baciu.

