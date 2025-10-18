FCSB are de acum nevoie de un veritabil miracol fotbalistic pentru a mai prinde play-off-ul.

Când sezonul regulat se apropie de jumătate, campioana e pe locul 12 din 16, depășind doar Metaloglobus – în fața căreia tocmai a pierdut! – Csikszereda, Petrolul și Hermannstadt în clasament. Grav e și faptul că FCSB e la cinci puncte de locul 6, ultimul care asigură prezența în play-off. La prima vedere, nu e o distanță irecuperabilă. Pe de altă parte, când vezi că FCSB are doar 3 victorii, în 13 etape, îți dai seama că accederea în play-off e o „misiune imposibilă“. Cel puțin, la ora actuală!

Pintilii a sugerat că e nevoie de schimbarea antrenorului!

În contextul actual, apare o întrebare firească: mai stă Elias Charalambous, la FCSB? Antrenorul principal din acte a „reușit“ să aibă un procentaj șocant al înfrângerilor, în acest sezon: 39%.

În 23 de partide, în toate competițiile, FCSB a înregistrat 9 victorii, 5 egaluri, 9 înfrângeri.

Întrebat, la Digi Sport, dacă Charalambous va fi dat afară, patronul Gigi Becali a făcut o dezvăluire incredibilă! Concret, el a spus că asistentul lui Charalambous, vorbim despre Mihai Pintilii, i-a spus că, la FCSB, e nevoie de o schimbare pe banca tehnică!

„Să schimb antrenorul în plină campanie europeană? Stai să vedem! Pintilii mi-a zis după ultima bătaie: <<Nea Gigi, poate e bine să vină alt antrenor>>. Nici ei nu înțeleg! Eu cu Pintilii vorbesc mai rar. Meme (n.r. – Mihai Stoica) mi-a zis că în viața lui nu a văzut antrenamente așa bune“, a spus Becali. Care apoi, distrus, a tras o concluzie amară: „Toată echipa să-și dea demisia! Și să o luăm de la zero“.

