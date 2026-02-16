VIDEO Vă mai aduceți aminte de Andrei Ivan? Atacantul, eliminat în zece minute în Grecia după ce fusese decisiv

Vă mai aduceți aminte de Andrei Ivan? Atacantul, eliminat în zece minute în Grecia după ce fusese decisiv Stranieri
Fosta speranță a fotbalului românesc evoluează acum la Panserraikos, codașa din Grecia.

Andrei IvanPanserraikosAtromitosGerard ZaragozaAlex Teixeira
Atacantul român Andrei Ivan a fost eliminat după ceva mai bine de o oră de joc în meciul pe care echipa sa, Panserraikos, l-a terminat la egalitate luni, în deplasare, cu Atromitos, scor 2-2, în etapa a 21-a din campionatul Greciei, Super League.

Managerul lui Panserraikos, Gerard Zaragoza Mulet, a început meciul din deplasare cu Atromitos titularizându-l pe Andrei Ivan în atac. 

Andrei Ivan, înger și demon în Atromitos - Panserraikos 2-2

Chiar dacă Zuber a deschis scorul din penalty pentru gazde, în minutul 25, Andrei Ivan a oferit pasa decisivă pentru Lyratzis, în minutul 31, la golul egalizator al oaspeţilor.

În startul părţii secunde, minutul 52, Ivan a primit un galben pentru fault, pentru ca în minutul 63 românul să primească și al doilea cartonaş galben, tot pentru fault, şi să fie eliminat. VIDEO AICI

Gazdele au profitat de omul în plus şi au trecut la conducere, prin golul lui Samuel Moutoussamy, din minutul 87, însă Alex Teixeira a egalat în contul oaspeţilor, în al doilea minut al prelungirilor, şi Atromitos – Panserraikos s-a încheiat 2-2.

Atromitos e pe locul 9, cu 21 de puncte, în vreme ce Panserraikos e ultima, cu doar 9 puncte.

