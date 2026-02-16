„Câinii” și-au găsit atacant, dar pariul conducerii este unul riscant. Deși numele lui George Pușcaș (29 de ani) sună bine pentru Superliga, realitatea cifrelor din dreptul său arată un jucător care încearcă să-și relanseze cariera.

Fotbalistul este liber de contract de la 1 septembrie 2025, ceea ce înseamnă că nu a mai bifat niciun minut într-o partidă oficială de aproape jumătate de an. Ultima sa echipă a fost Bodrum FK, în Turcia, unde a marcat de 8 ori în 34 de apariții în SuperLig.

Declinul din ultimii ani

Pușcaș, top în Serie B, absent în elita fotbalului. Dacă în Serie B a fost un marcator constant, cu 42 de goluri în 143 de meciuri, în Serie A bilanțul său este unul modest: doar un gol în 23 de partide.

Mai mult, cota de piață a atacantului s-a prăbușit dramatic. În 2019, pe când impresiona în Championship la Reading, Pușcaș valora 6 milioane de euro. Astăzi, site-urile de specialitate îl evaluează la doar 900.000 de euro, o scădere de peste 80% în câțiva ani.

Pe parcursul carierei, Pușcaș a adunat 368 de meciuri și 107 goluri, însă rămâne de văzut cât de repede se va putea pune pe picioare din punct de vedere fizic, pentru a putea face diferența în favoarea lui Dinamo în acest sezon, așa cum așteaptă fanii „câinilor”.