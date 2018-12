Dezvaluire FANTASTICA facuta de Becali! Singurul jucator de la FCSB care NU e platit de patron

Sponsorii au decis ca acordul sa-i fie prelungit!

Filipe Teixeira ramane la FCSB cel putin inca un an!

Principalul sponsor al echipei a hotarat asta! Becali a obtinut un plus de 400 000 de euro la intelegerea actuala cu promisiunea ca portughezul de 38 de ani va fi pastrat inca un an in lot!

"Teixeira ramane, i-am promis sponsorului. Am facut actele cu sponsorul, am luat 400 000 de euro in plus ca sa-i prelungesc contractul. Lui ii dau 200 000 de euro, imi raman si mie 200 000. Am discutat la Palat cu managerul companiei, i-am zis ca poftele se platesc. A spus ca plateste! I-am facut niste calcule, sa-mi dea 400 000. A platit omul pofta! Teixeira o sa aiba contractul prelungit. Asa am promis! E semnat deja cu sponsorul. Nu pot sa-l pacalesc pe Teixeira, eu am cuvant, n-am cum sa nu-i prelungesc!", a spus Becali la PRO X.