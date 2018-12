"A semnat pana in 2020!" Ultima mutare facuta de FCSB! Ce jucator si-a prelungit contractul si ce se intampla cu Teixeira

FCSB a inceput deja sa faca mutari importante pentru play-off - momentan, asigura viitorul unor jucatori care se afla deja la echipa.

Transferat in august de la FC Botosani, Mihai Roman a reusit sa-si castige locul in echipa lui Nicolae Dica. Jucatorul de 34 de ani va continua la vicecampioana Romaniei si din sezonul viitor. Managerul general al FCSB-ului, Mihai Stoica, a anuntat ca urmatorul care va semna un contract este Filipe Teixeira, astfel ca acesta va continua pana aproape de 40 de ani la FCSB!

"Mihai Roman si-a prelungit pana in 2020 contractul. Va pot spune ca va juca la noi pana atunci. Teixeira isi va prelungi contractul in curand. Avem un patron care vrea sa aduca tot ceea ce este mai bun si este normal acest lucru.



Daca ar fi sa decid eu, nu as aduce pe nimeni. Nici acum in iarna, nici vara viitoare. Avem un lot care corespunde, atat din punct de vedere valoric, cat si numeric. Nu se pune problema sa plece Rusescu. Am avut jucatori care s-au batut, iar dupa cinci minute erau cei mai buni prieteni. Filip daca nu se face antrenor, poate sa fie un bun conducator" a spus Mihai Stoica la Digi Sport.