Una dintre surprizele etapei a fost remiza dintre FCSB și Csikszereda, scor 1-1, meci în care „nou-promovata” din Superliga i-a pus probleme serioase campioanei României.

FCSB a deschis scorul în minutul 55 prin Edjouma, dar autogolul lui Pantea din finalul partidei a făcut diferența, iar echipa din Miercurea Ciuc a smuls punctul.



FCSB nu își revine și rămâne în subsolul clasamentului



FCSB nu poate să iasă din pasa proastă din campionat, acolo unde „roș-albaștrii” nu au mai câștigat de șapte meciuri și au o singură victorie.

Formația bucureșteană se află pe locul 11 după primele nouă etape și sunt la 16 „lungimi” de prima poziție ocupată de Universitatea Craiova.

