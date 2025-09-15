Una dintre surprizele etapei a fost remiza dintre FCSB și Csikszereda, scor 1-1, meci în care „nou-promovata” din Superliga i-a pus probleme serioase campioanei României.
FCSB a deschis scorul în minutul 55 prin Edjouma, dar autogolul lui Pantea din finalul partidei a făcut diferența, iar echipa din Miercurea Ciuc a smuls punctul.
FCSB nu își revine și rămâne în subsolul clasamentului
FCSB nu poate să iasă din pasa proastă din campionat, acolo unde „roș-albaștrii” nu au mai câștigat de șapte meciuri și au o singură victorie.
Formația bucureșteană se află pe locul 11 după primele nouă etape și sunt la 16 „lungimi” de prima poziție ocupată de Universitatea Craiova.
MM ignoră criticile: "Să fie alături de noi și acum"
Oficialul roș-albastru a publicat un text pe contul său de Facebook în care anunță că a decis să nu mai bage în seamă comentariile negative și atacurile la persoană, considerându-le o pierdere de timp.
"Cei care-mi dau tag să știe că pierd vremea. Nu citesc. Bănuiesc că motivul este să ne (mă) certe / jignească / ironizeze / ceară demisii", a scris Mihai Stoica. Acesta a făcut apoi un apel la susținere din partea celor pe care îi consideră adevărați suporteri. "Cine se pretinde a fi suporter ar trebui totuși să fie alături de noi și acum, când traversăm o perioadă foarte dificilă, nu doar când suntem pe val. Cam asta este definiția acestui termen", a adăugat el.
Reacția lui Mihai Stoica vine în contextul în care campioana en-titre a bifat un nou pas greșit în Superliga. Duminică seară, FCSB a obținut doar un punct la Miercurea Ciuc, scor 1-1, cu FK Csikszereda.