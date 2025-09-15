Gigi Becali a anunțat măsuri radicale și a început deja să reconfigureze primul „11”. Principala noutate este reprofilarea mijlocașului Baba Alhassan în fundaș central, o mutare testată deja în meciul de la Miercurea Ciuc.



Nemulțumit de evoluțiile lui Daniel Graovac și Mihai Popescu, patronul campioanei a găsit o soluție internă pentru problemele din defensivă, scrie GSP. Ghanezul de 25 de ani, adus de la Hermannstadt pentru 600.000 de euro ca mijlocaș central, a fost folosit în centrul apărării și pare să-l fi convins pe Becali. "Chiar mi-a plăcut cum a jucat", a spus finanțatorul, care plănuiește să-l folosească pe Alhassan într-un cuplu stabil cu Siyabonga Ngezana.



Apărare în permanentă schimbare



Experimentul cu Alhassan este doar ultimul dintr-o serie de teste făcute într-un compartiment defensiv marcat de incertitudine. În cele 18 partide jucate în acest sezon, în toate competițiile, FCSB a rulat nu mai puțin de cinci perechi diferite de fundași centrali. Instabilitatea este accentuată și de regula U21, unde Becali a decis să sacrifice posturile defensive, folosindu-l pe fundașul dreapta Ionuț Cercel sau improvizând cu mijlocașul ofensiv Mihai Toma.



Revoluția nu se oprește însă în apărare. Becali a transmis că va face modificări majore și în ofensivă. "O să fac o restructurare", a zis patronul pentru Fanatik. Planul acestuia este clar: "În atac, Bîrligea va juca în stânga, Politic în dreapta, iar vârf Alibec sau Thiam, depinde cum se simt".



Mutarea lui Baba Alhassan în linia de fund pare să rezolve și o problemă de supraaglomerare la mijlocul terenului. Pe postul său natural, concurența este acerbă, cu jucători precum Șut, Lixandru, Chiricheș și Edjouma, făcându-i ghanezului aproape imposibilă prinderea unui loc în formula de start.

