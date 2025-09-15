Marius Șumudică a auzit ce a spus Gigi Becali și l-a taxat pe Darius Olaru: „Ia lasă-te, mă”

Gigi Becali a dezvăluit ce problemă a avut Darius Olaru după meciul cu Csikszereda, iar Marius Șumudică l-a taxat pe mijlocașul FCSB-ului.

FCSB a remizat surprinzător la Miercurea Ciuc, scor 1-1, în duelul cu Csikszereda, iar forma slabă a „roș-albaștrilor” continuă.



Marius Șumudică l-a taxat pe Darius Olaru: „Ia lasă-te, mă”



Darius Olaru a fost unul dintre jucătorii lui FCSB de nerecunoscut în duelul de la Miercurea Ciuc, iar fotbalistul s-a plâns de poziția pe care a jucat. Gigi Becali a dezvăluit faptul că Olaru nu mai vrea să joace pe poziția de mijlocaș stânga.

Marius Șumudică a fost revoltat de pretențiile jucătorului de la FCSB și l-a taxat pe Darius Olaru



„Ia lasă-te, mă! Ia lasă-te, mă, de fotbal! Incredibil! Eu te plătesc, ai totul la zi, ai cele mai bune condiții din România, dacă până acum ai dat randament unde ai dat, și tu îmi spui mie că nu mai joci acolo? Cum adică?”, a spus Marius Șumudică, conform Fanatik.ro.

