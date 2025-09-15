Marius Șumudică a auzit ce a spus Gigi Becali și l-a taxat pe Darius Olaru: „Ia lasă-te, mă”

Marius Șumudică a auzit ce a spus Gigi Becali și l-a taxat pe Darius Olaru: „Ia lasă-te, mă"
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Marius Șumudică s-a enervat în momentul în care a auzit despre pretenția lui Olaru.

Gigi Becali a dezvăluit ce problemă a avut Darius Olaru după meciul cu Csikszereda, iar Marius Șumudică l-a taxat pe mijlocașul FCSB-ului.

FCSB a remizat surprinzător la Miercurea Ciuc, scor 1-1, în duelul cu Csikszereda, iar forma slabă a „roș-albaștrilor” continuă.

Marius Șumudică l-a taxat pe Darius Olaru: „Ia lasă-te, mă”

Darius Olaru a fost unul dintre jucătorii lui FCSB de nerecunoscut în duelul de la Miercurea Ciuc, iar fotbalistul s-a plâns de poziția pe care a jucat. Gigi Becali a dezvăluit faptul că Olaru nu mai vrea să joace pe poziția de mijlocaș stânga. 

Marius Șumudică a fost revoltat de pretențiile jucătorului de la FCSB și l-a taxat pe Darius Olaru

„Ia lasă-te, mă! Ia lasă-te, mă, de fotbal! Incredibil! Eu te plătesc, ai totul la zi, ai cele mai bune condiții din România, dacă până acum ai dat randament unde ai dat, și tu îmi spui mie că nu mai joci acolo? Cum adică?”, a spus Marius Șumudică, conform Fanatik.ro.

Dezvăluirea făcută de Gigi Becali

Gigi Becali a vorbit despre problemele de la FCSB din acest moment.

„Cam toţi sunt nemulţumiţi că nu joacă. Nu dau exemplu, spun doar atât, nemulţumire că nu joacă. Ba că nu joacă, ba că vrea să arate important, ba că… 

De ce? S-au săturat, au bani mulţi oamenii, nu au griji. Ei au luat banii pe bună dreptate, dar sunt oameni care dacă fac nişte bani… Olaru aşa a zis: ‘Eu nu joc în stânga, mă las de fotbal!’.

Nu pot să îi zic, îl iubesc pe Olaru. N-am vrut să îi zic până acum, dar îi spun de acuma. El e pompos cu Tănase. Sunt amândoi valoroşi, am zis să joace amândoi cu un închizător.

Mi-a zis Meme că jucăm cu Csikszereda sau cum se numeşte, Miercurea Ciuc, mare lucru. A zis că nu e problemă, hai să joace amândoi. Mă gândeam eu că o echipă de Divizia B ajunge să te domine?”, a spus Gigi Becali, pentru sursa menționată mai sus.

FCSB se află la 16 „lungimi” de liderul Universitatea Craiova, care a adunat 23 de puncte după primele 9 runde din Superliga.

