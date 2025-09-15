În urma valului de critici venit din partea suporterilor, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, a răbufnit pe rețelele de socializare, transmițând un mesaj tranșant celor care îi cer demisia și ironizează situația echipei.



MM ignoră criticile: "Să fie alături de noi și acum"



Oficialul roș-albastru a publicat un text pe contul său de Facebook în care anunță că a decis să nu mai bage în seamă comentariile negative și atacurile la persoană, considerându-le o pierdere de timp.



"Cei care-mi dau tag să știe că pierd vremea. Nu citesc. Bănuiesc că motivul este să ne (mă) certe / jignească / ironizeze / ceară demisii", a scris Mihai Stoica. Acesta a făcut apoi un apel la susținere din partea celor pe care îi consideră adevărați suporteri. "Cine se pretinde a fi suporter ar trebui totuși să fie alături de noi și acum, când traversăm o perioadă foarte dificilă, nu doar când suntem pe val. Cam asta este definiția acestui termen", a adăugat el.



Reacția lui Mihai Stoica vine în contextul în care campioana en-titre a bifat un nou pas greșit în Superliga. Duminică seară, FCSB a obținut doar un punct la Miercurea Ciuc, scor 1-1, cu FK Csikszereda. Deși Edjouma a deschis scorul pentru bucureșteni în minutul 55, gazdele au egalat în minutul 81, în urma unui autogol al lui Pantea.



În urma acestui rezultat, FCSB a ajuns la patru meciuri încheiate la egalitate în acest sezon și ocupă un neverosimil loc 12 în clasament, cu doar șapte puncte acumulate în nouă etape.

