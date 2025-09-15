Campioana a mai primit o lovitură duminică seară, la Miercurea Ciuc, unde a scos doar un 1-1 cu ultima clasată, Csikszereda. Rezultatul l-a supărat pe Gigi Becali, care a anunțat la Digisport că va merge la baza din Berceni pentru a asista la antrenamentele echipei.



"Asta e echipă de Divizia B. Dacă se schimbă lucrurile, ne batem, dar cum să se schimbe dacă nu te miști pe teren? M-am gândit să merg la antrenament. Dacă nu joacă repede, opresc antrenamentul. Sau o să schimb în minutul 15. Care nu aleargă îl schimb în minutul 15, 20. De Tănase îmi pare rău că l-am schimbat, că nu am avut posesie deloc.



Ia să îl bag pe Politic să-l văd și eu! De ce să-mi spuneți voi cum e Politic? Trebuie să-l văd eu.



Am glumit că mă duc la antrenament. Poate echipa nu mai ascultă, că de asta mă gândesc să mă duc. Nu fac ce le cere antrenorul, nu fac posesie. Mă duc să le zic că au antrenor!", a spus Gigi Becali.



Cum s-a scris istoria duelului Csikszereda - FCSB



Campioana a arătat din nou că este într-o criză profundă. Deși a deschis scorul prin Malcom Edjouma, în minutul 55, după un corner, FCSB nu a putut ține de rezultat. Harghitenii, rămași fără victorie în Superligă, au egalat cu șansă, în minutul 81, când Alexandru Pantea și-a deviat mingea în propria poartă în urma unei lovituri de colț.



Portarul gazdelor, Eduard Pap, a fost omul meciului, cu intervenții salvatoare în fața lui Bîrligea, Olaru, Chiricheș, Thiam și Octavian Popescu. Cu acest egal, FCSB bifează al șaptelea meci la rând fără victorie în campionat, o serie ce cuprinde trei remize și patru înfrângeri.

