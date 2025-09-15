FCSB, situație de coșmar. FMD îi amintește campioanei de un scenariu horror

Roș-albaștrii au doar o victorie și riscă să rateze play-off-ul.

FCSB traversează cel mai slab început de sezon din ultimii ani. Campioana României are doar 7 puncte după primele 9 etape: o singură victorie, patru remize și patru înfrângeri. 

Situația devine cu atât mai îngrijorătoare cu cât echipa lui Gigi Becali a remizat și cu „lanterna roșie”, Csikszereda Miercurea Ciuc, scor 1-1, după ce a condus la pauză.

FMD îi amintește campioanei un scenariu horror

Specialiștii de la Football Meets Data au remarcat că, fără regula înjumătățirii punctelor la finalul sezonului regulat, șansele FCSB-ului de a-și apăra titlul ar fi practic nule. În acest moment, roș-albaștrii ocupă locul 12, cu același punctaj ca și CFR Cluj, o altă candidată la trofeu, care e pe 13.

"FCSB are doar o victorie după primele 9 etape din SuperLiga. Dacă nu ar exista regula înjumătățirii punctelor după sezonul regulat, speranțele de a-și apăra titlul ar fi aproape inexistente acum", a scris sursa citată.

Sistemul de play-off / play-out a fost introdus în 2015-2016 pentru a crește spectaculozitatea campionatului. Punctele se înjumătățesc după sezonul regulat, iar primele șase echipe se luptă pentru titlu. FCSB a fost prezentă la toate edițiile de play-off de la introducerea sistemului.

