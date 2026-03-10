VIDEO Scenariu incredibil la Tottenham după dezastrul cu Atletico! Fundașul i-ar fi ordonat lui Igor Tudor să îl înlocuiască pe Kinsky în minutul 17

Scenariu incredibil la Tottenham după dezastrul cu Atletico! Fundașul i-ar fi ordonat lui Igor Tudor să îl înlocuiască pe Kinsky în minutul 17 Liga Campionilor
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Tottenham, echipa la care evoluează Radu Drăgușin, a avut o seară de coșmar pe terenul lui Atletico, în prima manșă din optimile de finală ale Champions League.

TAGS:
cristian romeroAntonin KinskyChampions LeagueTottenhamAtletico MadridIgor Tudor
Din articol

Cu Radu Drăgușin pe banca de rezerve, Spaniolii au deschis scorul după o gafă a lui Antonin Kinsky, portarul pe care Igor Tudor a mizat în meciul din Champions League. Kinsky a alunecat și a trimis balonul la picioarele unui adversar, care a pasat imediat, iar Llorente a deschis scorul.

Cristian Romero ar fi ordonat schimbarea lui Kinsky

  • Kinsky 1
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

La golul doi al lui Atletico, Griezmann a punctat după o greșeală semnată de Micky van de Ven, care, la fel ca portarul în vârstă de 22 de ani, a alunecat și nu a reușit să respingă. Scorul a devenit 3-0 în favoarea spaniolilor în minutul 15, după o gafă a aceluiași Kinsky. De această dată, goalkeeper-ul lui Spurs a alunecat și a ratat o degajare, mingea a ajuns la Julian Alvarez, care a trimis în poarta goală.

Două minute mai târziu, Igor Tudor a decis să îl scoată din teren pe Antonin Kinsky și să îl introducă în locul său pe Guglielmo Vicario. Totuși, doar cinci minute mai târziu, Le Normand a marcat pentru 4-0. Doar reușita lui Pedro Porro din minutul 26 a mai spălat din rușinea primei reprize.

Actul secund a început la fel de slab pentru Tottenham, iar Julian Alvarez a reușit dubla în minutul 55. Scorul final a fost stabilit în minutul 76 de reușita semnată de Solanke.

Multe voci importante din fotbalul britanic l-au pus la zid pe Igor Tudor pentru faptul că l-a scos din teren pe Antonin Kinsky în minutul 17 la primul său meci în Champions League, însă un scenariu incredibil prinde contur în Anglia.

Englezii au remarcat că exact după al treilea gol al lui Atletico, înainte ca Igor Tudor să facă schimbarea și să îl trimită în teren pe Vicario, Cristian Romero, căpitanul lui Spurs a mers la tehnicianul croat, i-a șoptit câteva cuvinte, după care s-a îndepărtat.

Romero i-a spus lui Tudor să îl schimbe pe Kinsky”, au fost multe dintre mesajele fanilor lui Spurs de pe rețelele sociale.

Interesant este că după ce a fost anunțată schimbarea, Cristian Romero a fost unul dintre cei care au mers la Antonin Kinsky pentru a-l încuraja. O parte dintre englezi cred însă că nu a fost reavoință din partea campionului mondial, ci o încercare de a-l proteja pe Kinsky.

Dacă este adevărat că Romero a ordonat schimbarea, nu mi se pare nimic în neregulă, având în vedere că la 3-0, starea psihică a lui Kinsky era la pământ și cel mai probabil că s-ar fi înrăutățit și mai mult”, a scris un fan englez.

Joe Hart: ”Mi se rupe sufletul pentru Kinsky!”

Joe Hart, fostul portar englez, a comentat momentul și a mărturisit că îi pare rău pentru Antonin Kinsky având în vedere decizia lui Igor Tudor.

Am încercat să înțeleg ce s-a întâmplat. Mi se rupe sufletul pentru Kinsky. A avut 14 minute groaznice, acea alunecare și golul al treilea. Nu știu ce să spun. Pur și simplu îmi pare foarte rău pentru băiat. Echipa asta a lui Tottenham este complet dezorganizată”, a spus fostul portar al Angliei, Joe Hart, conform BBC.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un militar de 30 de ani a murit după ce a încercat să salveze un câine căzut într-un bazin cu apă, la Baza 86 Aeriană Borcea
Un militar de 30 de ani a murit după ce a încercat să salveze un câine căzut într-un bazin cu apă, la Baza 86 Aeriană Borcea
ULTIMELE STIRI
Drăgușin, martor la „jihad”: Tottenham nu a mai pățit asta niciodată în istorie!
Drăgușin, martor la „jihad”: Tottenham nu a mai pățit asta niciodată în istorie!
A explodat și i-a cerut demisia lui Igor Tudor în direct: ”E un impostor, trebuie să plece!”
A explodat și i-a cerut demisia lui Igor Tudor în direct: ”E un impostor, trebuie să plece!”
Reacție din vestiarul FCSB după plecarea lui Charalambous și Pintilii. Ce a transmis Ngezana
Reacție din vestiarul FCSB după plecarea lui Charalambous și Pintilii. Ce a transmis Ngezana
Seară de uitat pentru „rivalul” lui Drăgușin! Notă dezastruoasă după umilința cu Atletico Madrid
Seară de uitat pentru „rivalul” lui Drăgușin! Notă dezastruoasă după umilința cu Atletico Madrid
Atletico Madrid – Tottenham 5-2! Trupa lui Radu Drăgușin, zdrobită în Liga Campionilor
Atletico Madrid – Tottenham 5-2! Trupa lui Radu Drăgușin, zdrobită în Liga Campionilor
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Verdictul lui Olăroiu în privința lui Rădoi: „Eu asta cred“

Verdictul lui Olăroiu în privința lui Rădoi: „Eu asta cred“

OUT! Mirel Rădoi renunță la el după ce a preluat FCSB

OUT! Mirel Rădoi renunță la el după ce a preluat FCSB

Al doilea Lamine Yamal la Barcelona: „Este la același nivel cu el”

Al doilea Lamine Yamal la Barcelona: „Este la același nivel cu el”

Coman a fost informat oficial: decizia arabilor după bombardamentele din Qatar

Coman a fost informat oficial: decizia arabilor după bombardamentele din Qatar

Neașteptat! Ciprioții au dezvăluit clubul la care este așteptat Elias Charalambous după plecarea de la FCSB

Neașteptat! Ciprioții au dezvăluit clubul la care este așteptat Elias Charalambous după plecarea de la FCSB

Elias Charalambous a reacționat după ce a aflat că Mirel Rădoi îi va lua locul la FCSB

Elias Charalambous a reacționat după ce a aflat că Mirel Rădoi îi va lua locul la FCSB



Recomandarile redactiei
Mirel Rădoi a dat cărțile pe față despre oferta de la Celje
Mirel Rădoi a dat cărțile pe față despre oferta de la Celje
A explodat și i-a cerut demisia lui Igor Tudor în direct: ”E un impostor, trebuie să plece!”
A explodat și i-a cerut demisia lui Igor Tudor în direct: ”E un impostor, trebuie să plece!”
Neverosimil! Suspendare istorică pentru românul care i-a băgat mâna în gât arbitrului
Neverosimil! Suspendare istorică pentru românul care i-a băgat mâna în gât arbitrului
”Mi se rupe sufletul!” Igor Tudor, criticat vehement după decizia din prima repriză din Atletico – Tottenham
”Mi se rupe sufletul!” Igor Tudor, criticat vehement după decizia din prima repriză din Atletico – Tottenham
Drăgușin, martor la „jihad”: Tottenham nu a mai pățit asta niciodată în istorie!
Drăgușin, martor la „jihad”: Tottenham nu a mai pățit asta niciodată în istorie!
Alte subiecte de interes
Veste mare pentru Radu Drăgușin! Tottenham îl vinde la Real Madrid! Englezii așteaptă o sumă uriașă
Veste mare pentru Radu Drăgușin! Tottenham îl vinde la Real Madrid! Englezii așteaptă o sumă uriașă
Ange Postecoglou face anunțul care îl vizează pe Radu Drăgușin după cele 3 meciuri ca integralist
Ange Postecoglou face anunțul care îl vizează pe Radu Drăgușin după cele 3 meciuri ca integralist
”Mi se rupe sufletul!” Igor Tudor, criticat vehement după decizia din prima repriză din Atletico – Tottenham
”Mi se rupe sufletul!” Igor Tudor, criticat vehement după decizia din prima repriză din Atletico – Tottenham
Transfer de top la Tottenham! Poate ajunge direct în primul ”11”
Transfer de top la Tottenham! Poate ajunge direct în primul ”11”
Gigi Becali a răbufnit: "Îti dai seama ce tupeu?" Arbitrul Morten Krogh, desființat după eliminarea FCSB-ului din Champions League
Gigi Becali a răbufnit: "Îti dai seama ce tupeu?" Arbitrul Morten Krogh, desființat după eliminarea FCSB-ului din Champions League
Presa din Cehia a reacționat imediat după FCSB - Sparta Praga 2-3: "Spartanii au scăpat de distrugerea iminentă"
Presa din Cehia a reacționat imediat după FCSB - Sparta Praga 2-3: "Spartanii au scăpat de distrugerea iminentă"
CITESTE SI
GALERIE FOTO. Dacia a prezentat oficial noul crossover Striker, hibrid și GPL. Prețul său de pornire ”democratizează accesul”

stirileprotv GALERIE FOTO. Dacia a prezentat oficial noul crossover Striker, hibrid și GPL. Prețul său de pornire ”democratizează accesul”

„Miroase a slăbiciune”. Cum au reacționat fanii după ce Selena Gomez a sărutat piciorul soțului Benny Blanco

protv „Miroase a slăbiciune”. Cum au reacționat fanii după ce Selena Gomez a sărutat piciorul soțului Benny Blanco

Descoperire de excepție în România. Rămăşiţele unui dinozaur, despre care oamenii de ştiinţă nu ştiau, în Țara Hațegului

stirileprotv Descoperire de excepție în România. Rămăşiţele unui dinozaur, despre care oamenii de ştiinţă nu ştiau, în Țara Hațegului

NATO își întărește apărarea, după interceptarea unei rachete deasupra Turciei. Sisteme Patriot au fost mutate

stirileprotv NATO își întărește apărarea, după interceptarea unei rachete deasupra Turciei. Sisteme Patriot au fost mutate

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!