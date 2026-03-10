Cu Radu Drăgușin pe banca de rezerve, Spaniolii au deschis scorul după o gafă a lui Antonin Kinsky, portarul pe care Igor Tudor a mizat în meciul din Champions League. Kinsky a alunecat și a trimis balonul la picioarele unui adversar, care a pasat imediat, iar Llorente a deschis scorul.

La golul doi al lui Atletico, Griezmann a punctat după o greșeală semnată de Micky van de Ven, care, la fel ca portarul în vârstă de 22 de ani, a alunecat și nu a reușit să respingă. Scorul a devenit 3-0 în favoarea spaniolilor în minutul 15, după o gafă a aceluiași Kinsky. De această dată, goalkeeper-ul lui Spurs a alunecat și a ratat o degajare, mingea a ajuns la Julian Alvarez, care a trimis în poarta goală.

Două minute mai târziu, Igor Tudor a decis să îl scoată din teren pe Antonin Kinsky și să îl introducă în locul său pe Guglielmo Vicario. Totuși, doar cinci minute mai târziu, Le Normand a marcat pentru 4-0. Doar reușita lui Pedro Porro din minutul 26 a mai spălat din rușinea primei reprize.

Actul secund a început la fel de slab pentru Tottenham, iar Julian Alvarez a reușit dubla în minutul 55. Scorul final a fost stabilit în minutul 76 de reușita semnată de Solanke.

Multe voci importante din fotbalul britanic l-au pus la zid pe Igor Tudor pentru faptul că l-a scos din teren pe Antonin Kinsky în minutul 17 la primul său meci în Champions League, însă un scenariu incredibil prinde contur în Anglia.

Englezii au remarcat că exact după al treilea gol al lui Atletico, înainte ca Igor Tudor să facă schimbarea și să îl trimită în teren pe Vicario, Cristian Romero, căpitanul lui Spurs a mers la tehnicianul croat, i-a șoptit câteva cuvinte, după care s-a îndepărtat.

”Romero i-a spus lui Tudor să îl schimbe pe Kinsky”, au fost multe dintre mesajele fanilor lui Spurs de pe rețelele sociale.

Interesant este că după ce a fost anunțată schimbarea, Cristian Romero a fost unul dintre cei care au mers la Antonin Kinsky pentru a-l încuraja. O parte dintre englezi cred însă că nu a fost reavoință din partea campionului mondial, ci o încercare de a-l proteja pe Kinsky.

”Dacă este adevărat că Romero a ordonat schimbarea, nu mi se pare nimic în neregulă, având în vedere că la 3-0, starea psihică a lui Kinsky era la pământ și cel mai probabil că s-ar fi înrăutățit și mai mult”, a scris un fan englez.