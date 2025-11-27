Dennis Politic (25 de ani) nu reușește să se impună ca titular la FCSB în sezonul curent. Fostul fotbalist al lui Dinamo a marcat doar 3 goluri în 21 de apariții alături de roș-albaștri, majoritatea din postura de rezervă.

Din ce cauză nu își atinge Dennis Politic potențialul la FCSB

Jucătorul se simte copleșit de emoții din cauza presiunii foarte ridicate de la FCSB, motiv pentru care ajunge să fie inclusiv speriat înaintea partidelor.

„E foarte speriat! Dennis nu s-a adaptat la presiunea care există aici, din cauza emoțiilor e alb ca varul înaintea meciurilor!”, au transmis surse din interiorul campioanei României, citate de iamsport.ro.

Criticat public de Gigi Becali

În urmă cu două săptămâni, Gigi Becali a declarat public că este dispus să îl vândă pe Dennis Politic pentru doar 300.000 de euro, chiar dacă a cheltuit două milioane de euro pentru transferul său.

„Ăla merge pe teren, nici măcar nu aleargă. Am dat 2.000.000 de euro pe el, îți dai seama? Mie nu-mi pare rău, trebuie să mai iei și țepe până o nimerești. L-am luat pe Bîrligea, care e superclasă. Politic la Dinamo era numărul unu. Așa cred, e țeapă.

Dacă nu, îl dau pe 300.000 de euro ca pe Ștefănescu și asta este. (n.r.- dacă îl cedează la Dinamo) Nu la Dinamo. La Dinamo nu-l mai dau. Cum să le dau? Nu-i întăresc. Au prins cheag, nu vezi? Lasă-i în pace! Trebuie să-i paradesc iar, să revină acolo unde le este locul”, a transmis Gigi Becali, conform fanatik.ro.