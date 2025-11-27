În ultimele zile s-a vorbit intens despre faptul că Andre Duarte va semna cu FCSB în această iarnă, liber de contract.

Ujpest vrea să îl dea în judecată pe Andre Duarte

Totuși, se pare că mutarea este mai complicată decât pare, iar jucătorul se află încă sub contract cu Ujpest.

Presa maghiară susține că Andre Duarte ar fi discutat în urmă cu o săptămână cu șefii clubului în legătură cu plecarea sa.

Cei din conducerea lui Ujpest ar fi fost dispuși să îi permită fundașului portughez să negocieze cu alte cluburi, însă doar cu condiția să plece în schimbul unei sume de transfer în această iarnă, lucru ce nu a fost pe placul jucătorului, care a încercat să își forțeze plecarea de la echipă prin comunicatul transmis pe rețelele sociale prin care anunța despărțirea de Ujpest.

Chiar dacă Andre Duarte a scris că despărțirea s-a produs deja, se pare că jucătorul așteptat la FCSB este încă sub contract cu Ujpest, iar înțelegerea expiră abia în 2028, astfel că nu poate semna din postura de jucător liber de contract cu echipa patronată de Gigi Becali.

De altfel, maghiarii au anunțat că surse apropiate clubului Ujpest au dezvăluit că cei din conducere vor să îl dea în judecată pe Duarte, astfel încât să împiedice stabilirea unui precedent.

Mesajul prin care Andre Duarte și-a anunțat plecarea de la Ujpest

”Astăzi îmi iau rămas bun de la Ujpest. Clubul care a fost casa mea în ultimele 16 luni. Vreau să le mulțumesc coechipierilor mei și staff-ului pentru toate momentele pe care le-am împărtășit și le-am petrecut împreună.

Iau cu mine prietenii, învățămintele și mândria de a fi reprezentat acest club! Eu și familia mea am fost foarte fericiți aici, am găsit oameni speciali și am creat legături care vor rămâne cu noi pentru totdeauna.

Cu toate acestea, s-au întâmplat și lucruri care nu au fost bune și niciun jucător profesionist nu ar trebui să le ignore. Din acest motiv, ultimele 20 de zile la club au fost, fără îndoială, cele mai grele din întreaga mea carieră. Totuși, acesta nu a fost sfârșitul pe care mi l-am dorit sau la care am visat”, a fost mesajul prin care Andre Duarte și-a anunțat plecarea de la Ujpest.

