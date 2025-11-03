De cele mai mult ori rezervă neutilizată sau introdus în momentele de final ale meciurilor, Politic a reușit doar două goluri în acest sezon.

Dennis Politic, doar în "meciuri mai ușoare" la FCSB



Chiar și așa, Gigi Becali a anunțat că îi va mai da șanse lui Politic, însă nu în partida cu Basel, din Europa League, programată joi seară.



"Lui Politic îi dau șanse, dar trebuie să îi dau în meciuri mai ușoare. Meciul cu Basel e meci de multe milioane. E vorba de milioane de euro și nu poți să riști. Dacă nu mi-ar fi ajutat Dumnezeu să fiu în play-off, nu aș fi jucat cu prima echipă în meciul cu Basel, dar acum voi juca cu cea mai bună echipă", a spus Gigi Becali, la Fanatik.

Rezervă neutilizată în 4 dintre ultimele 5 meciuri din Superliga, Politic nu a făcut parte din primul 11 al lui FCSB nici în partida din Cupa României cu Gloria Bistrița. Fostul dinamovist a fost introdus în debutul reprizei secunde.



Aproximativ un milion de euro a plătit FCSB pentru transferul lui Dennis Politic, iar la Dinamo l-a trimis la schimb și pe Alexandru Musi.

Gigi Becali a anunțat primul 11 al lui FCSB pentru meciul cu Basel



În ceea ce privește partida de joi seară cu Basel, Becali a anunțat că FCSB va miza pe cel mai puternic prim 11 în tentativa de a obține un nou bonus financiar important din partea UEFA.



"Cea mai bună echipă. Voiam cu doi închizători, dar dacă jucăm cu doi închizători o să fim un fel de țintă. Adică mingea numai la el și ne vor paradi. Până la urmă tot ne dau gol. Așa, o să jucăm cu Tănase și cu un închizător, ca să putem ține și noi de minge.



Și o să jucăm cu Tănase – Șut la mijlocul terenului, Olaru decar, în stânga Thiam, în dreapta David Miculescu și Bîrligea vârf. În apărare ce e mai bun. Avem Pantea, Ngezana, Graovac și Radunovic. Asta e echipa", a mai spus Becali.

