Meciul este în această seară, de la 22:00, LIVE TEXT pe Sport.ro.

Slobodan Marovic: ”Pe Maracana au căzut și echipe mult mai puternice, va cădea și FCSB!”

Slobodan Marovic, legenda celor de la Steaua Roșie Belgrad și câștigător al Cupei Campionilor Europeni în 1991, s-a declarat convins de faptul că echipa din Serbia va reuși să obțină cele trei puncte din meciul cu FCSB.

Marovic este sigur că FCSB va ceda sub presiunea de pe ”Maracana”, iar Steaua Roșie va avea câștig de cauză, mai ales având în vedere că s-a impus și în fața lui Lille în runda precedentă cu scorul de 1-0.

”Fără să îi subestimez pe români, dar Steaua Roșie este, și după clasament, în avantaj, nu este niciun secret. Poate că nu există un favorit clar în acest meci, totuși vorbim despre Europa, unde toți dau maximum, dar cumva sunt convins că vom obține alte trei puncte, iar apoi vom vedea dacă am avut dreptate.

Cred că putem să învingem FCSB, mi-aș dori ca și jucătorii să gândească la fel, indiferent de această criză de rezultate, dar criza este o parte a sportului, nu este nimic grav, va trece și ea. Data trecută am învins un Lille puternic, o echipă respectabilă din Franța, una dintre cele cinci ligi de top din Europa.

Pe Maracana au căzut și echipe mult mai puternice, așa că sunt cu adevărat optimist. Dacă jucăm așa cum am făcut-o împotriva lui Lille, va cădea și echipa din România, fosta Steaua”, a spus Slobodan Marovic, conform Sportal.

