FCSB a pierdut meciul cu Dinamo Zagreb, scor 1-4, și are nevoie de o minune pentru a se califica în primăvara europeană. În primul rând, campioana trebuie s-o învingă pe Fenerbahce, apoi are nevoie și de un joc favorabil al rezultatelor, așa cum Sport.ro a explicat pe larg AICI.



Chiar dacă sezonul european al FCSB-ului se va încheia după faza grupei principale, Gigi Becali este mulțumit pentru că a reușit să strângă aproximativ zece milioane de euro din calificări și vânzări de bilete.



Gigi Becali a dat o lovitură de 10.000.000€ la FCSB!



Este al doilea sezon la rând în care FCSB încasează sume impresionante de pe urma parcursului european. În stagiunea 2024-2025, campioana a reușit să ajungă până în optimile Europa League.



”Am zis, am câștigat bani! Sunt mulțumit dacă am câștigat bani. Am luat vreo 10 milioane de euro, cu bilete. Când joci în Europa și aduci în România 10 milioane...



Hai, să vedem cine mai aduce. I-am băgat în circuitul economic al țării mele. Am scos vreo 3, mai sunt vreo 6 în cont. Îi las acolo, îi iau când vreau”, a spus Becali, la Digi Sport.



Campioană în ultimele două sezoane, FCSB este în pericol să nu prindă un loc de play-off la finele acestui sezon regulat. Echipa este pe locul nouă, cu 31 de puncte, la patru distanță de locul șase, după 22 de runde.



Programul lui FCSB în finalul sezonului regulat:



Etapa 23: CFR Cluj (acasă)

Etapa 24: Csikszereda (acasă)

Etapa 25: FC Botoșani (acasă)

Etapa 26: Oțelul Galați (deplasare)

Etapa 27: Universitatea Craiova (deplasare)

Etapa 28: Metaloglobus (acasă)

Etapa 29: UTA Arad (deplasare)

Etapa 30: U Cluj (acasă)



Dacă FCSB va rata play-off-ul, va fi o premieră în noul format al Superligii, cu sezon regulat, play-off și play-out. Cea mai slabă clasare a fost în sezonul pandemic, 2019-2020, un loc cinci.

