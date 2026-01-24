Campioana României a trăit o seară de coșmar joi, pe stadionul „Maksimir”, fiind învinsă fără drept de apel, scor 1-4, în runda a șaptea din faza principală a Europa League. Absența lui Florin Tănase s-a resimțit acut în jocul roș-albaștrilor, mijlocașul ofensiv fiind lăsat în afara lotului pentru această deplasare din cauza unei accidentări.



Președintele Consiliului de Administrație al FCSB a admis importanța vitală a jucătorului cotat la 2,3 milioane de euro și a subliniat că revenirea acestuia este esențială pentru meciurile de foc ce urmează în campionat.



„Îmi fac mari speranțe vizavi de ce se va întâmpla de aici încolo. În primul rând datorită celor două transferuri pe care le-am făcut, dar și pentru că sper din toată inima să fie recuperat Florin Tănase, care a lipsit la meciul acesta (n.r. - cu Dinamo Zagreb, scor 1-4) și este o absență foarte importantă”, a spus Mihai Stoica la PrimaSport.



Presiune maximă înainte de CFR Cluj



După dușul rece din Croația, pentru FCSB urmează un alt test de maturitate. Echipa trebuie să se remonteze rapid pentru derby-ul din Superliga împotriva celor de la CFR Cluj, programat duminică, 25 ianuarie, ora 20:00.



Staff-ul tehnic speră ca Tănase, menajat la Zagreb tocmai pentru a evita o accidentare de lungă durată, să fie apt de joc. Experiența fotbalistului de 31 de ani s-ar putea dovedi crucială în gestionarea momentului dificil pe care îl traversează echipa.

