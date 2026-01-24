Adrian Mihalcea, curios dacă Moruțan va debuta la Rapid în meciul cu UTA

Cu trei zile înainte de meci, Rapid l-a prezentat oficial pe Olimpiu Moruțan, iar mijlocașul ar putea debuta la formația giuleșteană chiar la Arad. La conferința de presă premergătoare jocului, Adrian Mihalcea, antrenorul de la UTA, a recunoscut că este și el curios dacă Moruțan va fi trimis atât de rapid în luptă de Costel Gâlcă.



"Dacă va debuta Moruțan? E o întrebare la care aș dori și eu un răspuns. Moruțan a venit și a semnat zilele acestea. Este pregătit pentru că a jucat în Grecia. În același timp, Rapid a câștigat ultimul meci de acasă cu anumiți jucători și să schimbe doar pentru că au cumpărat un jucător pe repede-înainte... nu știu, mi-e greu", a spus Mihalcea.



Antrenorul arădenilor a dezvăluit că a încercat să culeagă informații despre Rapid de la Luka Gojkovic, mijlocașul sârb sosit la UTA în această iarnă chiar de la formația giuleșteană.



"Am luat informații. Îl avem pe Luka Gojkovic cu noi și am mai aflat câte ceva de pe la clubul lor. Există posibilitatea ca Moruțan să debuteze, dar nu am un răspuns clar în a ne axa pe Moruțan de la început sau pe parcursul jocului", a mai spus Mihalcea.

Mihalcea: "Moruțan poate juca și în 4-2-3-1, și în 4-3-3"



Ulterior, Adrian Mihalcea a vorbit despre postul pe care crede că va evolua Moruțan la revenirea în România.



"Moruțan este un inter, un număr 10, un jucător de atac. Ar putea să joace într-un sistem 4-2-3-1 în spatele vârfului sau într-un sistem cu trei mijlocași centrali. Și cu Moruțan, și fără Moruțan, Rapid are jucători care pot fi titulari în orice moment.

﻿Dacă nu e Vulturar, e Grameni. Dacă nu e Keita, e Hromada. Dacă nu e Hromada, e Christensen. Există această rotație la mijlocul terenului, așa că trebuie să ne așteptăm la orice jucător să intre titular", a mai spus Mihalcea.

