CFR Cluj ii poate implini DORINTA lui Becali! Cine este fotbalistul la care campioana Romaniei ar putea sa renunte in aceasta iarna 

CFR Cluj se poate desparti de un atacant in aceasta iarna.

Asta in cazul in care clujenii nu vor sa-l piarda fara niciun ban pe Billel Omrani in vara, cand ii expira contractul.

De la 1 ianuarie 2021, Omrani intra in ultimele 6 luni de contract cu CFR Cluj, ceea ce inseamna ca el poate semna cu orice club care este dispus sa plateasca suma pe care o vrea campioana Romaniei in schimbul sau.

Potrivit Fanatik, oficialii clujenilor vor aproximativ 500.000 de euro pentru Omrani, cu care nu au ajuns inca la un acord pentru a-i prelungi contractul. Se pare ca fotbalistul cere o marire salariala, avand pretentii financiare pe care clubul le considera a fi exagerate. In prezent, Omrani castiga lunar 18.000 de euro, dorind un salariu mai mare si un bonus financiar pentru a semna.

In cazul in care cele doua parti nu vor ajunge la un acord, CFR-ul ar putea sa opteze pentru a se desparti de atacantul in varsta de 27 de ani in aceasta iarna. De altfel, recent a aparut informatia potrivit careia Gigi Becali ar negocia cu Nelutu Varga pentru un schimb de jucatori. FCSB ar fi dispusa sa-l trimita pe Sergiu Bus la Cluj in schimbul lui Omrani.

Billel Omrani a ajuns in Romania in septembrie 2016, fiind transferat gratuit de la Marseille. In total, fotbalistul a adunat 156 de aparitii in tricoul campioanei Romaniei, pentru care a inscris 37 de goluri.

Omrani este cotat, potrivit site-ului transfermarkt.com, la 2 milioane de euro.