Exclus din lot din cauza abaterilor disciplinare! Clubul din Superliga a făcut anunțul

Oţelul Galaţi a anunţat, sâmbătă, că jucătorul Luan Campos a fost exclus din lotul primei echipe ca urmare a unor “abateri disciplinare incompatibile cu standardele şi valorile clubului”.

În acest moment, conducerea clubului a demarat procedurile şi negociază pentru rezilierea pe cale amiabilă a contractului dintre Oţelul Galaţi şi jucător.

“SC Oţelul Galaţi a fost şi va rămâne întotdeauna mai presus de orice interes individual. Niciun jucător, indiferent de statutul sau valoarea sa, nu este mai presus de club, de emblema pe care o reprezintă şi de responsabilitatea pe care o are faţă de aceasta.

Respectul faţă de club, faţă de staff-ul tehnic, colegii de echipă şi, mai ales, faţă de suporterii care susţin necondiţionat Oţelul reprezintă principii peste care nu vom trece niciodată.

În contextul în care ne aflăm în faţa startului unei noi ediţii de campionat, lotul SC Oţelul Galaţi este unit, disciplinat şi concentrat exclusiv asupra obiectivelor sportive. Clubul va lua întotdeauna deciziile necesare pentru protejarea acestui spirit şi pentru apărarea valorilor care definesc SC Oţelul Galaţi. Cei care fac parte din această echipă înţeleg responsabilitatea pe care o au faţă de club, faţă de oraş şi faţă de fanii noştri.

Le mulţumim suporterilor pentru încrederea şi sprijinul lor constant. Suntem convinşi că împreună vom începe noul sezon cu aceeaşi determinare, aceeaşi pasiune şi aceeaşi ambiţie care au caracterizat întotdeauna spiritul roş-alb-albastru”, se menţionează în comunicatul clubului, potrivit news.ro.

Brazilianul Luan Campos a fost achiziţionat de Oţelul în luna ianuarie, iar contractul său este valabil până în iunie 2028.