Ken Bates, fostul proprietar al lui Chelsea, s-a stins din viață la vârsta de 94 de ani.

Potrivit comunicatului publicat de Chelsea, Ken Bates a murit la Monaco, avându-i alături pe soția sa, Suzannah, și membrii familiei.

„Chelsea deplânge trecerea în neființă a fostului președinte Ken Bates. Clubul transmite sincere condoleanțe soției sale, Suzannah, familiei și prietenilor. Hotărârea lui Ken de a lupta pentru Chelsea în vremuri grele și de a conduce echipa spre câștigarea de trofee nu va fi uitată niciodată. Odihnește-te în pace, Ken”, au transmis londonezii.

Cum a salvat Ken Bates clubul de pe Stamford Bridge

Ken Bates a preluat Chelsea în 1982 pentru doar o liră sterlină, într-un moment în care clubul se confrunta cu mari probleme financiare și avea datorii de aproximativ 1,7 milioane de euro. La acea vreme, londonezii evoluau în liga a doua a Angliei.

În 2003, Bates a vândut clubul lui Roman Abramovich, într-o tranzacție estimată la aproximativ 164 de milioane de euro. A rămas președinte încă un sezon, înainte de a se retrage definitiv din conducerea clubului.