"Delegatia lui Sepsi urla in limba maghiara! Pe jucatorii nostri nu i-am vazut injurand pentru ca aveau masti. Personalizate!" Reactia de ultima ora a lui MM Stoica dupa ce stelistii au INJURAT Ungaria

Mihai Stoica a reactionat pe Facebook dupa ce jucatorii de la FCSB au cantat lozinci anti-maghiare alaturi de suporteri, la baza din Berceni, in noaptea finalei de Cupa Romaniei.

Stoica spune ca n-a intervenit sa-i opreasca pe fotbalisti pentru ca nu se afla alaturi de ei. Oficialul FCSB dezvaluie ca in timpul partidei membrii delegatiei lui Sepsi 'urmau lozingi in limba maghiara" si remarca faptul ca jucatorii stelisti n-au putut fi vazuti injurand 'pentru simplul motiv ca aveau masti. Personalizate', lucru sustinut si de imaginile surprinse in cantonamentul din Berceni.