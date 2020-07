Leo Grozavu a comentat situatia din Liga 1 si considera ca se impune oprirea campionatului.

Sepsi Sfantu Gheorghe a pierdut finala Cupei in fata celor de la FCSB cu 0-1, insa antrenorul Leo Grozavu este ingrijorat mai mult de situatia din Liga 1. Campionatul romanesc se confrunta cu o multime de cazuri de coronavirus, cele mai afectat cluburi fiind Dinamo si CFR. Grozavu considera ca ar trebui ca LPF sa opreasca meciurile si sa treaca la un sistem cu 18 echipe din sezonul urmator.

"E un campionat, din punctul meu de vedere, compromis. Nu pot gasi vinovati, dar este un campionat compromis in totalitate. Vedeti ca sunt tari mult mai civilizate decat noi care au intrerupt competitia. Nu cred ca aia sunt tampiti cand au intrerupt campionatul. Pentru ca isi doresc ca atunci cand fac lucrurile, sa le faca bine.



Noi ne luam dupa tari mult mai dezvoltate ca noi, cel putin din punct de vedere sportiv, ca sa nu spun economic. Ne luam dupa Italia, Anglia, Spania, Germania… Vedeti ca Franta, Olanda, Belgia au oprit campionatul pentru ca vor sa faca lucrurile bine. Noi am mers cu un campionat schiop, cu foarte multe probleme. Nu intamplator acum apar totul felul de cazuri, infectari. E destul de ciudat ceea ce se intampla

Eu cred ca un campionat cu 18 echipe ar avea mult mai multa atractivitate, ar fi mult mai vizionat. Sunt orase in tara care cred eu ca sufera dupa fotbal, oamenii din jurul fotbalului ar fi mult mai interesati decat acest play-off, play-out. Pana la un punct. Uitati-va si in acest an! Fara sa jignesc pe nimeni, nu stiu ce atractivitate are un meci intre doua echipe care participa la play-off si care nu pot participa in competitiile europene.



Nu vad care e sensul, atractivitatea. Sa nu mai spun de faptul ca este comprimata foarte mult o competitie in care nu exista egalitate.

Dar din pacate banul dicteaza. In momentul de fata televiziunile spun ca nu mai platesc, cluburile sunt doar la mana televiziunilor si nu pot sa supravietuiasca fara acesti bani din televiziune. Nu numai ca am compromis acest campionat, dar riscam sa-l compromitem si pe urmatorul", a spus Grozavu pentru Prosport.

Antrenorul lui Sepsi a comentat si situatia lui Dinamo, echipa pentru care a jucat pe cand era fotbalist, dar si scandalurile in care au fost recent implicate comisiile de la FRF.

"E destul de dificil pentru Dinamo sa iasa dintr-o astfel de situatie, este acolo un focar de coronavirus. E foarte dificil ca ei sa treaca peste aceasta perioada din punctul de vedere al sanatatii, nu al profesiei. Eu cred ca trebuia luata o decizie la nivel national, oamenii care sunt pusi sa conduca fotbalul sa cantareasca mult mai bine decizile pe care le iau.

Din pacate, la noi in Romania nimeni nu-si asuma. Si noi am avut o problema inainte de finala, o speta foarte simpla si nu am primit un raspuns. Nu suntem in stare sa dam un raspuns unui club participant la o competitie. Are sau nu are voie jucatorul? Daca are, de ce are, daca nu are, de ce nu are… Nu putem sa dam un raspuns. Asta e competenta in Romania. Si vrem sa ne batem cu Europa. Pai noi pornim schiopi la acest razboi! Iar atata timp cat suntem schiopi, nu putem sa ne batem. Oriunde te duci, in orice lupta, cand esti handicapat nu ai cum sa razbesti!", a adaugat antrenorul lui Sepsi.