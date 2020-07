O Cupa ca o speranta pentru viitor! Mihai Mironica dupa victoria ros-albastrilor in fata lui Sepsi: "FCSB este mai viitorul chiar si decat Viitorul!"

Simplist am putea spune ca a fost o sinucidere a lui Sepsi dupa faza de Hopa Mitica a lui Dimitrov si dupa galbenele absurde luate la foc automat de Bouhenna de la degraba varsatoriul de rosu Coltescu.

Dar ar fi nedrept fata de FCSB, o echipa care chiar si-a castigat finala, care a dominat clar repriza a doua, care a entuziasmat prin demonstratii tehnice in atac, dar si printr-o soliditate defensiva chiar neasteptata.

Pana la urma, aceasta finala a aratat ca ratarea sezonului in Liga 1 a venit pentru FCSB in primul rand din cauza indisponibilitatilor, a accidentarilor. Speranta ar fi ca Neubert va opri aceasta hemoragie de resurse la FCSB. Atunci cand FCSB este intr-o formula decenta pe toate pozitiile, ea poate fi o echipa puternica, asa cum a aratat-o chiar si in infrangerile recente de la Cluj si Craiova.

E admirabil cat de tanara si cat de romaneasca este aceasta formula cu care FCSB obtine acest trofeu dupa ani de asteptare. FCSB este mai viitorul chiar si decat Viitorul cu aceasta medie scazuta de varsta intr-o echipa in care doar Cretu era un veteran. Insa Becali a inteles ca mai trebuie sa puna si un pic de “carne” pe acest atac plin de sperante din nationala de tineret si l-a adus pe experimentatul Bus, cel care, la 27 de ani si cu ce a aratat in acest sezon, va completa foarte interesant aceasta ofensiva.

Leo Grozavu a avut dreptate, echipa sa a fost dezavantajata la aceasta finala pentru ca FCSB nu si-a jucat meciul cu CFR si a venit mai proaspata. Dar e foarte posibil ca FCSB, chiar si daca juca impotriva campioanei, tot sa fi menajat jucatori importanti pentru aceasta finala, lux pe care Sepsi nu si l-a permis nefiind inca salvata de la retrogradare. Sepsi s-a sufocat in finala, dezamagind in toate zonele terenului, cu exceptia portarului.

Toni Petrea debuteaza la FCSB cu o finala castigata. Cat de nedrept, de absurd poate fi fotbalul. Ma gandesc, de exemplu, la Petre Grigoras. A construit cea mai spectaculoasa echipa din istoria Farului, a ajuns cu ea intr-o finala cu Dinamo. A construit cea mai spectaculoasa echipa din istoria Pandurilor cu care urca pe locul 2 in campionat. A antrenat o echipa frumoasa a Otelului. Dar este, ca trofee, sub acest anonim Petrea, singurul antrenor din istoria Stelei sau a lui FCSB pe care nu-l stiam la fata cand a fost instalat.

Patronul lui Sepsi a spus ca, pentru el, formatia sa este o invingatoare datorita modului demn in care a pierdut totusi aceasta finala in fata unui nume mare. Adevarul este ca marea invinsa a acestei finale este FRF care nu a catadicsit sa-i raspunda lui Sepsi in privinta lui Istvan Fulop si care a gasit un motiv meschin pentru a dobori contestatia lui Dinamo aparuta dupa o incredibila ambiguitate din regulamentele sale.

O alta invinsa a acestei finale a fost Craiova. FCSB va avea ocazia cu CFR sa se razbune un pic pentru ce a facut Craiova cu Viitorul acum 3 ani. Ramane de vazut cum Becali isi va rezolva aceasta dilema, fiind prins intre dorinta marturisita ca ar prefera sa cucereasca Universitatea Craiova titlul si frustrarea data de amintirea acelei “omenii” a oltenilor cu Viitorul.