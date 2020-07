Viitorul - Chindia, LIVE TEXT, de la 18:00 | Hagi cauta razbunarea dupa infrangerea din tur! Liderul din playout primeste vizita ultimei clasate

14:31

Singurul meci al zilei din playout a ramas cel dintre Viitorul si Chindia. Liderul Hagi primeste vizita ultimei clasate intr-un meci care pare extrem de dezechilibrat inaintea fluierului de start.

Constantenii au remizat in ultima etapa, scor 1-1 la Poli Iasi, si au 39 de puncte in fruntea clasamentului, cu un golaveraj de 20:10.

De partea cealalta, Chindia are infrangeri pe linie in ultimele cinci etape si nici macar venirea pe banca a lui Emil Sandoi nu a reusit sa produca un soc la echipa. Singura formatie pe care a reusit sa o invinga Chindia in playout este Viitorul, in tur, cand se impunea cu 2-1 pe teren propriu.

Echipa din Targoviste are doar 17 puncte, fiind cu in pas deja in Liga a 2-a. Chindia are un golaveraj de 3:11, 2 dintre golurile marcate fiind in poarta constantenilor, iar celalalt in remiza cu Sepsi, scor 1-1.