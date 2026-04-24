Lucian Filip i-a făcut pe plac lui Gigi Becali, care anunțase deja că Ștefan Târnovanu va trece din nou pe banca de rezerve după plecarea lui Mirel Rădoi, iar Matei Popa va fi din nou titular în poarta roș-albaștrilor.

Explicația bizară a lui Lucian Filip după titularizarea lui Matei Popa

La meciul cu Petrolul, Matei Popa este titular, iar înaintea partidei, interimarul lui FCSB a explicat că Popa a fost titularizat pentru că Ștefan Târnovanu trebuie să se maturizeze.

”E clar că regula U21 nu se va schimba prea curând. Matei este un tânăr de perspectivă și ne gândim și la următorul sezon. Fane trebuie să se maturizeze, să fie puternic și să știe să treacă peste astfel de momente”, a spus Lucian Filip înaintea meciului.

Ilie Dumitrescu s-a arătat dezamăgit de insistențele reporterului în legătură cu felul în care Lucian Filip a gândit echipa de start având în vedere că Gigi Becali este cel care decide toate lucrurile la echipă.

”Vorbim de un băiat inteligent, care a fost implicat în activitatea echipei. Nu face decât să ducă mai departe ce s-a lucrat. E cea mai bună variantă să îl iei pe unul din casă și să îl pui acolo. Pe termen lung e nevoie de un antrenor, dar pe termen scurt e cea mai bună variantă. De ce să mai întrebi? (n.r. despre titularizarea lui Matei Popa) De ce întrebi?

Dacă a spus că va apăra Popa... Întrebarea era dacă apăra Târnovanu. Acum e o întrebare așa... doar să..Eu l-aș întreba în ce sistem joacă, în ce filosofie, dar nu de formula de start. Așa s-a ajuns, e nefiresc”, a spus Ilie Dumitrescu la Digi Sport.