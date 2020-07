Decizie NEASTEPTATA la Dinamo! Fotbalistul pe care l-a uitat TOATA LUMEA a SEMNAT: "Vreau sa ajut echipa!" Nu a mai jucat un meci oficial de peste un an

Dinamo a luat o decizie surprinzatoare si i-a extins contractul unui fotbalist care nu a jucat niciun minut in acest sezon.

Continua lucrurile surprinzatoare la Dinamo, dupa ce clubul i-a oferit prelungirea lui Mamoutou N'Diaye (30 de ani).

Mijlocasul nu a jucat nici macar un minut in acest sezon, dar a primit un nou contract pana la finalul actualului sezon.

Fotbalistul a fost adus la Dinamo in ianuarie 2019, de Mircea Rednic, iar ultima sa partida oficiala pentru 'caini' a fost in luna mai a anului trecut.

N'Diaye a jucat doar in meciurile amicale ale dinamovistilor din acest sezon.

"Vreau sa stau si sa ajut echipa, sa aduc tot ceea ce am mai bun, mai ales in aceste momente foarte dificile pentru Dinamo. Aproape am ajuns la un acord, sper sa fie bine", a spus mijlocasul pentru Gazeta.

Evoluat in prezent la 200.000 de euro, N'Diaye a mai jucat in cariera la Gent, Mons, Waregem, Antwerp si Al Medina.