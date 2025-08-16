Fostul internațional malinez Mamoutou N'Diaye a semnat cu „câinii“ pe 18 ianuarie 2019, venind liber de contract. În tricoul dinamovist, a prins 18 meciuri și a marcat un gol.

După experiența la Dinamo, jucătorul a trecut prin mai multe echipe, inclusiv KVC Westerlo și CD Marino, înainte de a ajunge în 2023 la FC Edeboys, un club amator din Wetteren, Belgia.

Plecat de la Dinamo, mijlocașul a ajuns să joace la „județeană“, în Belgia

FC Edeboys evoluează în Tweede Provinciale B și Prov. Res. B, competiții de nivel județean din Flandra de Est, fiind o echipă concentrată pe fotbalul comunitar.

În Belgia, mijlocașul a continuat să joace regulat, dar la un nivel mult mai modest față de perioada în care activa în Liga 1 sau în străinătate.

FC Edeboys este afiliată la Royal Football Club Wetteren și nu are expunere națională sau internațională, fiind o echipă de amatori care își dispută meciurile pe terenul de pe Veldakkerwegel, Wetteren.

