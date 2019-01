Transferuri la minut pentru Dinamo! Rednic a mai adus un jucator: mijlocasul a confirmat si a semnat

Dinamo a reusit un nou transfer!

Dupa ce l-a anuntat pe portarul irlandez Sean McDermott, Dinamo a semnat si cu mijlocasul Mamoutou N'Diaye, jucator al nationalei statului Mali.

Mamoutou a fost testat in cantonamentul din Antalya si se pare ca i-a convins pe cei din Stefan cel Mare, care i-au oferit un contract acestuia.

Mamoutou are 29 de ani si ultima echipa la care a jucat este Ohod Al-Medina, in Arabia Saudita. El a mai jucat la Antwerp, in Belgia, acolo unde a avut 78 de aparitii si a marcat 5 goluri.