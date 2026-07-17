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Gabi Balint (63 de ani), fost mare atacant al Stelei București și al naționalei României, s-a arătat sceptic cu privire la șansele ca Florinel Coman (28) să se întoarcă la FCSB.

Gabi Balint, verdict în privința revenirii lui Florinel Coman la FCSB

Balint a susținut că șefii clubului din Qatar, Al-Gharafa, vor să îl păstreze pe Coman la echipă. În plus, aripa stânga nu își dorește să se întoarcă în România.

„Cu Coman nu cred că se va rezolva. Îl vor cei de acolo (n.r.– de la Al-Gharafa), din câte înțeleg. El oricum ar vrea să rămână afară, nu vrea să vină în România”, a transmis Gabi Balint, potrivit digisport.ro.

Situația lui Coman

Florinel Coman se află în cantonamentul de vară din Slovacia alături de Al-Gharafa. El este dorit de mai multe cluburi din Turcia. De asemenea, Lecce, grupare din Serie A, este interesată de serviciile sale.

Contractul lui Florinel Coman cu Al-Gharafa va expira pe data de 30.06.2027. Internaționalul român (22 de selecții, două goluri) încasează în Qatar un salariu anual de 2.000.000 de euro.