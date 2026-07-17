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FCSB a prezentat, prin intermediul rețelelor sociale, cea mai recentă achiziție înaintea începutului noului sezon: un autocar de lux Setra 517 HDH Top Class.

FCSB și-a luat autocar de lux

Noul autocar al roș-albaștrilor poate ajunge să coste mai mult de 450.000 de euro!

Elevii lui Marius Baciu au rămas uimiți când au văzut cum arată noul lor vehicul, vizibil încântați. David Miculescu și-a pus mâinile în cap, în timp ce Valentin Crețu a aplaudat.

FCSB se laudă cu „un produs de vârf al industriei auto”

„Odată cu noul sezon, roș-albaștrii se vor deplasa la bordul noului autocar Setra 517 HDH Top Class, un produs de vârf al industriei auto.

Vehiculul personalizat în culorile clubului va putea fi admirat de suporteri la meciul de debut al sezonului 2026-2027, din această seară, în care jucătorii noștri îi vor întâlni pe cei de la FC Argeș”, a anunțat FCSB, pe contul de Facebook al clubului.

Cele mai importante faze ale meciului FCSB - FC Argeș vor fi redate în format LIVE FOTO & TEXT de către site-ul Sport.ro.