L-au păcălit pe antrenorul lui Drăgușin și fanii n-au gustat gluma: „Să-l dea afară!" Premier League
Tottenham a suferit o nouă înfrângere în Premier League, 2-3 pe terenul lui Bournemouth, într-un meci din etapa a 21-a, transmis în exclusivitate pe VOYO. 

Londonezii au început meciul excelent, Mathys Tel deschizând scorul în minutul 5, după o pasă a lui Simons. Bournemouth a revenit până la pauză, prin reușitele lui Evanilson (22) și Eli Junior Kroupi (36).

Egalarea a venit în minutul 78, când Palhinha a marcat pentru oaspeți, însă Antoine Semenyo a dat lovitura decisivă în prelungiri, stabilind scorul final, 3-2. Radu Drăgușin a rămas pe banca de rezerve pe toată durata meciului.

Thomas Frank, păcălit să bea cafea dintr-un pahar cu Arsenal: „Să-l dea afară!”

Thomas Frank, antrenorul lui Tottenham, a fost surprins pe teren cu o cană pe care apărea sigla lui Arsenal, marea rivală a clubului. 

Detaliul nu a trecut neobservat pe rețelele sociale, unde fanii au reacționat dur. „Să-l dea afară după meci!”, a scris un suporter, mai în glumă, mai în serios.

La conferința de presă, tehnicianul danez a explicat că a fost vorba despre o neatenție. Arsenal fusese echipa care folosise anterior vestiarul oaspeților pe stadionul din Bournemouth. 

„Nici nu am observat. Ar fi complet stupid să fac așa ceva intenționat. Bem cafea înainte de fiecare meci”, a declarat Frank după meci.

Înfrângerea menține Tottenham pe locul 14, cu 27 de puncte și opt eșecuri în acest sezon, într-un clasament condus de Arsenal, cu 48 de puncte.

