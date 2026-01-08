Londonezii au început meciul excelent, Mathys Tel deschizând scorul în minutul 5, după o pasă a lui Simons. Bournemouth a revenit până la pauză, prin reușitele lui Evanilson (22) și Eli Junior Kroupi (36).



Egalarea a venit în minutul 78, când Palhinha a marcat pentru oaspeți, însă Antoine Semenyo a dat lovitura decisivă în prelungiri, stabilind scorul final, 3-2. Radu Drăgușin a rămas pe banca de rezerve pe toată durata meciului.



Thomas Frank, păcălit să bea cafea dintr-un pahar cu Arsenal: „Să-l dea afară!”



Thomas Frank, antrenorul lui Tottenham, a fost surprins pe teren cu o cană pe care apărea sigla lui Arsenal, marea rivală a clubului.



Detaliul nu a trecut neobservat pe rețelele sociale, unde fanii au reacționat dur. „Să-l dea afară după meci!”, a scris un suporter, mai în glumă, mai în serios.

