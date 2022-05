Ivan Mamut a adus cele trei puncte în Bănie pentru roș-albaștri, după golul marcat în minutul 86, chiar împotriva fostei sale echipe. Meciul a fost condus de la centru de Istvan Kovacs, arbitru criticat dur de Gigi Becali pentru prestațiile din sezoanele trecute, când patronul a punctat că echipa sa a fost dezavantajată de „central”.

Kovacs a fost la centru și în meciul direct cu CFR Cluj, câștigat de echipa lui Toni Petrea, iar de atunci, arbitrul l-a recâștigat pe Gigi Becali, care și-a cerut iertare față de el pentru declarațiile făcute în trecut.

Gigi Becali, cuvinte de laudă la adresa lui Istvan Kovacs



Deși FCSB a avut un penalty neacordat în a doua repriză, după un duel în careu dintre Papp și Iulian Cristea. Kovacs nu a arătat punctul cu var, deși fostul arbitru FIFA, Marius Avram, aprecia că faza a fost una clară. În ciuda acestui lucru, Gigi Becali a avut doar cuvinte de laudă la adresa „centralului” despre care a spus că „este unul dintre primii din Europa”.

„Arbitrul care mie îmi place, Feșnic, e arbitru de valoare, nu mai zic nimic. De Kovacs nu mai zic nimic, așa am promis, după meciul cu CFR, deși aseară am avut două 11 metri, a arbitrat atât de bine cu CFR, încât nu mai zic nimic. Și-a spălat păcatele.

Ar fi păcat să le mai facă, nu are rost, pentru ce, e mare arbitru. Nu are voie să greșească, este unul dintre primii din Europa, are sânge rece, stăpânire de sine”, a declarat Gigi Becali la PRO Arena.