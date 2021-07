EXCLUSIV | Gigi Becali nu il uita pe Kovacs: "Toata viata o sa tin minte ce a facut Kovacs cu CFR! De ce nu gresesti tu, Kovacs, cum faci cu FCSB?"

Gigi Becali inca ii reproseaza lui Kovacs greseala facuta in sezonul trecut.

Cristian Balaj a declarat la Ora Exacta in Sport, la PRO X, ca FCSB trebuia sa primeasca o lovitura de pedeapsa in minutul 3, in primul meci cu FC Botosani. Insa Gigi Becali a spus ca nu este deranjat de arbitraj, pentru ca a fost o greseala involuntara. Remarcatul finantatorului FCSB a fost vesnicul Istvan Kovacs, caruia ii reproseaza si acum ca nu a vazut hentul lui Camora din sezonul trecut.

"E clar, era minutul 3, ii dam credit lui Coltescu, mai greu sa dai in minutul 3 penalty. A fost un arbitraj corect, eu nu ma supar cand gresesc oamenii. Eu ma supar cum face Kovacs, cum a fost la Camora cu acel 11 metri. Toata viata o sa tin minte ce a facut Kovacs cu CFR. Il intreb pe Kovacs, cand arbitreaza meciurile europene: "De ce nu gresesti tu, Kovacs, cum faci cu FCSB? De ce nu gresesti si tu, asa, o data?". Nu are rost sa vorbim de arbitraj, ca abia a inceput. Daca aveam 11 metri in minutul 3, probabil era altceva", a declarat Gigi Becali, la Ora Exact in Sport, la PRO X.

Patronul FCSB-ului a precizat ca a fost multumit de jocul baietilor lui Tudoran si ca ar vrea ca toate partidele sa se desfasoare in aceeasi maniera.

"Toate meciurile as vrea sa fie ca aseara, numai bara sa nu fie bara si 11 metri sa fie gol. Sa jucam la poarta adversa, sa fie asa toate meciurile. Sunt multumit de cum s-a disputat tot jocul, luand in calcul ambele echipe. Sunt nemultumit de anumiti jucatori, care n-au dezamagit si nu vor mai juca. Morutan, cum sa joci asa? Ce sa cauti la FCSB daca joci asa? Eu ma asteptam sa iau multi bani, 10-20 de milioane de euro, cand el nu face nici 200 000 de euro dupa cum a jucat aseara. Sunt dezmaagit si de Oaida. Da, ma, gol din situatia aia. A aparut bine in situatia aia, dar trebuia sa dea gol", a dezvaluit Gigi Becali.