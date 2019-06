"De ei ma interesez cel mai mult!" Becali suna in fiecare zi sa intrebe de doi fotbalisti!

Patronul FCSB e atent cu investitia lui. :)

Fara Man si Coman, plecati la Euro cu Romania U21, FCSB a inceput cantonamentul de la Brasov. Becali are incredere maxima in jucatorii sai. Il suna in fiecare zi pe antrenorul Andone sa verifice cum se comporta fotbalistii la antrenamente. Toata atentia e pe nou-venitul Oaida si pe pustiul Morutan, pe care Becali ii vrea titulari in noua echipa a FCSB.

"Sun si ma interesez de Morutan si de Oaida. Pe Oaida nu-l stiu, de aia vreau sa vad cum se comporta", a spus Becali la PRO X,

Mijlocasul central vede transferul la FCSB drept cea mai importanta provocare a carierei.

"Este o perioada destul de aglomerata, dar buna pentru noi. Ne ajuta pentru ce va urma. Nu e usor, dar suntem obisnuiti, speram sa facem lucrurile cat mai bine. M-am integrat foarte bine. Andone e un antrenor foarte bun, deschis, incearca sa discute cu noi cat mai mult. Lucram zi de zi, vrem sa facem ce ne cere Mister. Este o provocare pentru mine sa fiu aici, un pas important. Incerc sa joc cat mai bine, sa demonstrez ca merit sa fiu aici. La Steaua a fost si va fi mereu concurenta. Imi doresc sa joc cat mai mult. Am un oarecare regret ca nu sunt la Euro, dar stiu ca Dumnezeu are un plan si ca lucrurile se intampla asa cum trebuie. Sunt foarte optimist in privinta participarii noastre la Euro, e un grup foarte unit, cu calitate. Avem jucatori care pot sa faca diferenta, trebuie sa credem, sa speram, sa-i incurajam pe baieti. Iau lucrurile asa cum vin, muncesc in continuare, imi doresc sa fiu la nationala de acum inainte. Experientele pe care le-am avut in Anglia si Italia m-au ajutat, m-au maturizat", a spus Oaida.