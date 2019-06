Cotele jucatorilor de la FCSB au sarit in aer! Becali surprinde total: "Nu ma gandesc la nicio oferta!"

Valoarea jucatorilor de la FCSB a crescut.

Chiar daca jucatorii de la FCSB au cote semnificativ mai bune dupa sezonul recent incheiat, potrivit actualizarii Transfermarkt, Gigi Becali spune ca nu se gandeste sa vanda vreun jucator. Patronul FCSB a facut dezvaluirea la Ora Exacta in Sport.

Becali a facut o paralela cu situatia lui Gica Hagi, care e nevoit sa vanda pe bani putini.

"Nu ma intereseaza la ora asta niciun semnal si nicio oferta. Ma gandesc la Gica, saracul, el a creat toata echipa asta. Iti dai seama? El acum e sa ia doar 2 milioane, 1 milion. Iti dai seama, ce te oftici? Te bucuri, ca sunt ai tai, dar tot ai o mahnire ca iei putini bani", a declarat Gigi Becali la PRO X.

Cotele jucatorilor FCSB au explodat

Dennis Man are parte de cea mai mare cota in acest moment. Valoarea lui a ajuns la 5,5 milioane de euro, in crestere cu 1 milion fata de precedenta actualizare. Cea mai mare crestere, totusi, a avut-o Florinel Coman, care valoreaza acum 3,5 milioane, fata de 2,3 milioane.

11 jucatori de la FCSB sunt cotati de Transfermarkt la peste 1 milion de euro. Florin Tanase valoreaza 3 milioane, in crestere de la 2 milioane. Romario Benzar are cota 2,5 milioane de la 2 milioane, iar Bogdan Planic 2,3 milioane, tot de la 2 milioane. Lucian Filip se bucura si el de o cota de 1,5 milioane, fata de 900.000 de euro cat avea valoarea pana acum.

Portarul Cristi Balgradean e cotat la 1,5 milioane, iar cota lui Iulian Cristea a crescut de la 750.000 de euro la 1,2 milioane de euro.