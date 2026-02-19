GALERIE FOTO Danika Maso, în stare de ebrietate la JO 2026! Superba jurnalistă din Australia și-a cerut scuze: „Nu ar fi trebuit să beau”

Danika Maso, în stare de ebrietate la JO 2026! Superba jurnalistă din Australia și-a cerut scuze: „Nu ar fi trebuit să beau” Sporturi
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

O importantă jurnalistă australiană şi-a cerut scuze, joi, după ce a apărut în direct pe un post de televiziune în stare de ebrietate şi a rostit cuvinte neclar în timpul unei transmisiuni de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, moment care a devenit viral, informează AFP.

TAGS:
Danika Masonjocurile olimpice de iarna 2026jurnalistaautralia
Din articol

Superba jurnalistă australiancă și-a cerut scuze: „Nu ar fi trebuit să beau”

Danika Mason, de la Channel Nine, a recunoscut că "a băut un pahar" înainte de apariţia sa de miercuri din Alpii italieni.

Ea s-a împiedicat la mai multe cuvinte şi a vorbit incoerent, sărind de la preţul cafelei din Italia la iguanele din Statele Unite, lăsându-şi colegii din studio perplecşi.

Unul dintre colegii săi a încercat să-i explice starea afirmând că este dificil să vorbeşti atunci transmiţi din climate reci.

"Aş vrea să-mi cer scuze, dacă este posibil", a spus jurnalista la sfârşitul discursului său de joi. "De asemenea, am vrut să le mulţumesc tuturor celor care m-au contactat. Sunt puţin jenată. Am evaluat complet greşit situaţia".

  • Whatsapp image 2026 02 19 at 121707 copy
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

"Nu ar fi trebuit să beau, mai ales în condiţiile astea: e frig, suntem la altitudine şi probabil că nici faptul că nu am cinat nu m-a ajutat. Dar îmi asum întreaga responsabilitate", a adăugat ea.

Karl Stefanovic, prezentator şi personalitate foarte populară în Australia, i-a transmis: "Nu-ţi face griji. Hai să mergem mai departe. Eşti o legendă".

Agerpres

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Andrew, fratele regelui Charles al III-lea, a fost arestat. Suspiciuni grave privind legături cu Jeffrey Epstein
Andrew, fratele regelui Charles al III-lea, a fost arestat. Suspiciuni grave privind legături cu Jeffrey Epstein
ARTICOLE PE SUBIECT
Patinatorii, recompensați regește după Jocurile Olimpice de Iarnă 2026: suma impresionantă primită de georgieni
Patinatorii, recompensați regește după Jocurile Olimpice de Iarnă 2026: suma impresionantă primită de georgieni
Un francez a antrenat la Jocurile Olimpice de iarnă 16 sportivi din 13 țări! Motivul pentru care a devenit viral
Un francez a antrenat la Jocurile Olimpice de iarnă 16 sportivi din 13 țări! Motivul pentru care a devenit viral
Un nou sport își face debutul istoric la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026!
Un nou sport își face debutul istoric la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026!
ULTIMELE STIRI
Campioana din NFL a fost scoasă la vânzare, la zece zile după victoria din Super Bowl!
Campioana din NFL a fost scoasă la vânzare, la zece zile după victoria din Super Bowl!
„Se califică FCSB în play-off?” Gabi Balint nu a stat pe gânduri
„Se califică FCSB în play-off?” Gabi Balint nu a stat pe gânduri
Dinamo - Fuchse Berlin în Champions League, de la 19:45. ”Dulăii” încearcă minunea împotriva celui mai bun handbalist din lume
Dinamo - Fuchse Berlin în Champions League, de la 19:45. ”Dulăii” încearcă minunea împotriva celui mai bun handbalist din lume
Un fost fotbalist de la U Craiova, dezvăluiri despre Adrian Mititelu. Cum se comporta patronul oltenilor
Un fost fotbalist de la U Craiova, dezvăluiri despre Adrian Mititelu. Cum se comporta patronul oltenilor
Nu doar Sinner. O investigație germană a descoperit o „pandemie de uz de Clostebol” în rândul sportivilor italieni
Nu doar Sinner. O investigație germană a descoperit o „pandemie de uz de Clostebol” în rândul sportivilor italieni
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Suspendare uriașă pentru Radu Petrescu, după scandalul din Petrolul - FC Argeș!

Suspendare uriașă pentru Radu Petrescu, după scandalul din Petrolul - FC Argeș!

Bodo/Glimt - Inter 3-1 | Lecție de fotbal norvegiană! Echipa lui Chivu, distrusă în a doua repriză

Bodo/Glimt - Inter 3-1 | Lecție de fotbal norvegiană! Echipa lui Chivu, distrusă în a doua repriză

Kylian Mbappe intimidează: ”Să nu vină pe Bernabeu! Nu merită, nu trebuie să joace aici”

Kylian Mbappe intimidează: ”Să nu vină pe Bernabeu! Nu merită, nu trebuie să joace aici”

Comisia de Disciplină a decis: Cristiano Bergodi și Andrei Cordea, suspendați!

Comisia de Disciplină a decis: Cristiano Bergodi și Andrei Cordea, suspendați!

Marius Lăcătuș intervine în conflictul Bergodi - Cordea: „Nu e corectă suspendarea”

Marius Lăcătuș intervine în conflictul Bergodi - Cordea: „Nu e corectă suspendarea”

Tragedie în fotbalul românesc! Puștiul de viitor și-a pierdut viața într-o manieră absurdă

Tragedie în fotbalul românesc! Puștiul de viitor și-a pierdut viața într-o manieră absurdă



Recomandarile redactiei
Un fost fotbalist de la U Craiova, dezvăluiri despre Adrian Mititelu. Cum se comporta patronul oltenilor
Un fost fotbalist de la U Craiova, dezvăluiri despre Adrian Mititelu. Cum se comporta patronul oltenilor
„Se califică FCSB în play-off?” Gabi Balint nu a stat pe gânduri
„Se califică FCSB în play-off?” Gabi Balint nu a stat pe gânduri
Nu doar Sinner. O investigație germană a descoperit o „pandemie de uz de Clostebol” în rândul sportivilor italieni
Nu doar Sinner. O investigație germană a descoperit o „pandemie de uz de Clostebol” în rândul sportivilor italieni
Legendarul fotbalist l-a „taxat” pe Cristi Chivu: „Ce scuză vreți să găsiți?” + revine comparația cu Inzaghi
Legendarul fotbalist l-a „taxat” pe Cristi Chivu: „Ce scuză vreți să găsiți?” + revine comparația cu Inzaghi
Campioana din NFL a fost scoasă la vânzare, la zece zile după victoria din Super Bowl!
Campioana din NFL a fost scoasă la vânzare, la zece zile după victoria din Super Bowl!
Alte subiecte de interes
Patinatorii, recompensați regește după Jocurile Olimpice de Iarnă 2026: suma impresionantă primită de georgieni
Patinatorii, recompensați regește după Jocurile Olimpice de Iarnă 2026: suma impresionantă primită de georgieni
Șoc la Jocurile Olimpice de iarnă 2026! Motivul pentru care a fost descalificat austriacul Tschofening la sărituri cu schiurile
Șoc la Jocurile Olimpice de iarnă 2026! Motivul pentru care a fost descalificat austriacul Tschofening la sărituri cu schiurile
Cea mai frumoasă jurnalistă din Kosovo a rămas impresionată de un tricolor: "Este magic"
Cea mai frumoasă jurnalistă din Kosovo a rămas impresionată de un tricolor: "Este magic"
VIDEO Jurnalista care a transmis CUTREMURUL in direct. N-a stiut INCOTRO sa fuga atunci cand s-a ZGUDUIT pamantul
VIDEO Jurnalista care a transmis CUTREMURUL in direct. N-a stiut INCOTRO sa fuga atunci cand s-a ZGUDUIT pamantul
CITESTE SI
Coaliția a căzut, în sfârșit, de acord, pe tăierile din administrație. Cine scapă de reducerea cu 10% a bugetelor de salarii

stirileprotv Coaliția a căzut, în sfârșit, de acord, pe tăierile din administrație. Cine scapă de reducerea cu 10% a bugetelor de salarii

Zboruri anulate și întârziate pe Aeroportul Otopeni. Cum afectează ninsoarea și viscolul traficul aerian la București | LISTĂ

stirileprotv Zboruri anulate și întârziate pe Aeroportul Otopeni. Cum afectează ninsoarea și viscolul traficul aerian la București | LISTĂ

Iarna nu s-a încheiat. Șefa ANM, avertisment după cele mai severe ninsori din acest sezon: „E posibil să mai apară”

stirileprotv Iarna nu s-a încheiat. Șefa ANM, avertisment după cele mai severe ninsori din acest sezon: „E posibil să mai apară”

Legea pensiilor magistraților este constituțională. SURSE: Un judecător numit de PSD a votat ”pentru”. Reacția lui Bolojan

stirileprotv Legea pensiilor magistraților este constituțională. SURSE: Un judecător numit de PSD a votat ”pentru”. Reacția lui Bolojan

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!