Superba jurnalistă australiancă și-a cerut scuze: „Nu ar fi trebuit să beau”

Danika Mason, de la Channel Nine, a recunoscut că "a băut un pahar" înainte de apariţia sa de miercuri din Alpii italieni.

Ea s-a împiedicat la mai multe cuvinte şi a vorbit incoerent, sărind de la preţul cafelei din Italia la iguanele din Statele Unite, lăsându-şi colegii din studio perplecşi.

Unul dintre colegii săi a încercat să-i explice starea afirmând că este dificil să vorbeşti atunci transmiţi din climate reci.

"Aş vrea să-mi cer scuze, dacă este posibil", a spus jurnalista la sfârşitul discursului său de joi. "De asemenea, am vrut să le mulţumesc tuturor celor care m-au contactat. Sunt puţin jenată. Am evaluat complet greşit situaţia".