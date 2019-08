"De ce s-a suparat Hagi pe Eric? Dezvaluiri de ultima ora. De ce nu joaca Eric la Viitorul

"Revine cand o sa vreau eu!" - a spus Hagi cand a fost intrebat de absenta lui Eric din lot la ultimele meciuri ale Viitorului.

Presedintele clubului, Gica Popescu, spune ca supararea lui Hagi a plecat de la kilogramele in plus ale brazilianului.

"De la kilogramele in plus! Il stiti pe Gica, e serios! Ma duc si eu cu jucatorii la cantar, trebuie sa respect o greutate. Singurul care nu se urca pe cantar e Gica. Jucatorii trebuie sa respecte niste reguli. Trebuie respectata greutatea asta. Nu doar ca vrea Gica, preparatorul sau stiu eu cine. E vorba de o greutate optima. Pentru a face performanta, trebuie sa tinem la anumite lucruri. Toti jucatorii trebuie sa respecte unele lucruri. Esti in afara greutatii normale? Iesi din lot si faci tot posibilul sa revii. Nu e inca in greutatea optima. Poate o sa se regleze si o sa intre in programul normal. Jucatorii care au astfel de probleme trebuie sa fie foarte atenti la alimentatie", a spus Popescu la PRO X.