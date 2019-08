Pregateste Hagi un SUPER TRANSFER pe finalul perioadei de achizitii?! Anunt de ultima ora dupa 4-0 cu Voluntari

Gica Hagi insista ca nu se gandeste la titlu, dar lasa de inteles ca va continua sa intareasca lotul.

Hagi e in sfarsit multumit de echipa lui. Viitorul a dat azi 4 goluri cu FC Voluntari. Surprizele ar putea continua in perioada de achizitii, spune Hagi.

"Era nevoie de acest meci, de victorie, de puncte, de un joc bun, care sa ne dea incredere si putere pentru viitor. Suntem foarte multumiti, am fost seriosi, am stiut sa construim, mingea a circulat bine, am avut rabdare. Stiam ca au un atac rapid si ca sunt buni la faze fixe. De cand a intrat Rivaldinho, am fost mai penetranti, mai periculosi. Nu uitati ca mai avem inca 3 jucatori care n-au fost in lot, plus Cosmin Matei. Suntem in formare ca toate cluburile in luna august. A fost bine azi.

Nu eram multumit ca n-aveam suficiente ocazii, speram sa o facem mai bine azi. Am dus mingea usor in ultimii 30 de metri, trebuia sa marcam minimum 3 goluri pe meci. Mai avem de muncit. Am pretentiile mele, sunt exigent, poate intr-o buna zi vom ajunge unde vrem sa fim. CFR si Steaua au cele mai bune loturi, sunt cele mai competitive.

Noi vrem sa ne facem jocul. Ceilalti stiu sa se mobilizeze la meciurile mari, asa ca nu ma pacaliti, trebuie sa fim modesti, sa alergam. Cu Steaua trebuie sa alergi, jocul fara minge cu Steaua trebuie sa fie perfect. Poate intr-o buna zi o sa vedeti ce-mi doresc eu... Depinde de buget. Suntem echipa care da salariu fix 5000 de euro, restul sunt bonusuri. Poate mai luam si sezonul asta, vom vedea. Nu mi-a desparut creativitatea, asta e calitatea mea. Am alternative intotdeauna. Caut solutii foarte bune, competitive!", a spus Hagi la Digisport.