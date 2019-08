Transfer TARE facut de Viitorul! Hagi a confirmat totul: "A trecut testul, e ca si facut!" Ce fost jucator de la Steaua si Dinamo aduce

Hagi mai da o lovitura pe finalul perioadei de achizitii.

Cosmin Matei (27 de ani) s-a inteles cu Viitorul. Mijlocasul ofensiv a trecut controlul medical si va fi prezentat in urmatoarele zile.

Cosmin Matei a jucat ultima oara in Turcia, la Genclerbirligi, cu care a fost sub contract timp de 3 ani. In sezonul 2017-2018 a fost imprumutat in Croatia, la Istra.

Matei are doua selectii in nationala Romaniei si prezente la echipele U17, U19 si U21.

"E ca si facut, a trecut de controlul mnedical. Am luat un jucator valoros, din constanta, care a fost capitan de echipa. Cand a fost tanar, a fost mai capricios, dar foarte talentat. Acum are o varsta si m-a convins, dupa o discutie, ca doreste sa vin ala noi. Putem sa-l ajutam sa joace fotbal la nivelul cel mai bun. Arata bine, chiar daca nu a dat testele fizice si sunt convins ca vom face treaba buna impreuna. Daca mai gasim ceva foarte bun, suntem deschisi", a spus Hagi.