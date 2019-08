"E foarte greu cu ei, joaca la fel ca Barcelona!" Jucatorii de la Voluntari, cazuti dupa infrangerea cu Hagi! Ce a spus Rivaldinho dupa primul gol de la revenire

Jucatorii Viitorului si-au impresionat adversarii in meciul de azi!

Gabi Deac spune ca echipa lui Hagi seamana ca stil cu Barcelona.

"Joaca la perfectiune ce-si doresc. Joaca la fel ca Barcelona. Eu am fost aici doi ani ca junior, stiu ce fac la antrenament, dupa atata timp se vede rodul mun"|cii lor. E foarte greu sa te aperi in fata unei asemenea echipe. Iau mingea dintr-o parte, o duc in alta...", a spus Deac la Digisport.

Rivaldinho a revenit cu gol in tricoul Viitorului. Brazilianul a semnat un contract definitiv cu echipa lui Hagi, dupa ce anul trecut a fost imprumutat de la Levski.

"E foarte important ca am marcat, dar mai importanta e victoria. Asta e cel mai important lucru pentru mine. Incerc sa fac tot posibilul sa ajut echipa. Au mai venit jucatori, sunt si eu aici, atmosfera e foarte buna in vestiar, la antrenament. Avem un antrneor foarte bun, o luam pas cu pas, sa vedem unde vom termina. Primul obiectiv e play-off-ul pentru noi. Nu am vorbit cu domnul Hagi dupa meci, dar sigur e fericit, am jucat un fotbal ofensiv, frumos. E concurenta, trebuie sa tragem toti de noi, sa fim 100%, 200%. Daca nu esti asa, vine altul si iti ia locul. E bine ca se intampla asa, echipa castiga din concurenta asta. Indiferent de adversar, noi incercam sa jucam fotbal, sa ne impunem", a comentat brazilianul.